Росія планує приєднати захоплені території 30 вересня

11 хвилин(и) тому

У Кремлі 30 вересня підпишуть договори про входження до складу РФ анексованих територій України.

Завтра о 15:00 у Кремлі підпишуть договори про входження нових територій до складу Росії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Завтра у Георгіївській залі о 15:00 відбудеться підписання договорів про вступ до складу Російської Федерації нових територій. Відбудеться об'ємний виступ Путіна", - заявив він.

27 вересня на окупованих росіянами територіях України завершилися так звані "референдуми" про приєднання до Росії.

Російські чиновники заявляли, що для приєднання захоплених територій мають внести зміни Конституції Росії. За них має проголосувати російська Рада Федерації. Після цього їх затверджує президент Росії.

Україна не визнає так звані "референдуми". Голосування проходило на захоплених територіях під дулами автоматів.