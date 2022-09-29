"Причина смерті - похилий вік". Оприлюднено свідоцтво про смерть Єлизавети ІІ

1 година тому

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Національний архів Шотландії оприлюднив свідоцтво про смерть королеви Британії Єлизавети II. У документі зазначено причину смерті - похилий вік. Така сама причина була вказана у свідоцтві про смерть чоловіка королеви, принца Філіпа.

У свідоцтві, яке було виписано в Абердінширі 16 вересня, зазначено, що вона померла 8 вересня о 15:10 за британським літнім часом у замку Балморал у Шотландії.

BBC повідомила про смерть королеви о 18.31 після отримання офіційної заяви від королівської родини.

Документ підписаний дочкою королеви, принцесою Анною.