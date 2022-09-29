Бен Годжес: "Російська армія - друга армія в Україні"

39 хвилин(и) тому

Кілька років тому Бен Годжес керував американською армією у Європі.

Тепер він генерал у відставці, але досвід і знання зробили його одним з найзатребуваніших аналітиків регіону.

Кореспондентка ВВС Мирослава Пеца поспілкувалася з паном Годжесом про реакцію Кремля на поразки в Україні, подібність сучасного керівництва Росії до ІДІЛу та Аль-Каїди, а також перспективи завершення російсько-української війни.