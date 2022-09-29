Бен Годжес: "Російська армія - друга армія в Україні"
Кілька років тому Бен Годжес керував американською армією у Європі.
Тепер він генерал у відставці, але досвід і знання зробили його одним з найзатребуваніших аналітиків регіону.
Кореспондентка ВВС Мирослава Пеца поспілкувалася з паном Годжесом про реакцію Кремля на поразки в Україні, подібність сучасного керівництва Росії до ІДІЛу та Аль-Каїди, а також перспективи завершення російсько-української війни.
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