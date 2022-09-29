У Дніпрі від російської ракети загинула ціла родина. Мер розповів деталі

1 година тому

Автор фото, Фейсбук Бориса Філатова

Під час ракетного удару по Дніпру у ніч на четвер загинула родина з двома дітьми віком 12 і 8 років.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку ОВА повідомила про трьох загиблих, серед них була 12-річна дівчинка, і чотирьох поранених людей. Пізніше під завалами знайшли фрагмент тіла ще однієї дитини.

На місці приватного будинку, куди влучила ракета залишилась величезна вирва.

Обережно, деякі подробиці можуть неприємно вразити.

Як розповів мер Дніпра Борис Філатов, на місці обстрілу загинула ціла родина - жінка, її двоє дітей, 12 і 8 років, і бабуся.

Коли почалася війна, мама вирішила перевезти дітей з центрального району Дніпра, з проспекту Поля, у безпечніше місце - приватний сектор, де жила їхня бабуся.

Мер Дніпра опублікував на своїй сторінці у фейсбуці емоційний пост, в якому розповів жахливі подробиці трагедії.

"Вирва, яку ви все бачили на фотографіях, приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 років та хлопчик Іван, 8 років від народження. І маленький песик Джек", - написав він.

За словами Філатова, фрагменти тіл людей виявили на дахах сусідніх будинків.

"Сьогодні я побачив пекло зсередини", - додав міський голова.

Згодом на місце трагедії приїхав батько родини, він служить у ЗСУ під Лиманом, повідомив Філатов.

Коли на місце обстрілу прибули рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим і вив, розказав мер. Комунальники відвезли осліплу і контужену собаку до ветеринарної клініки.

Через ракетний обстріл Дніпра вночі пошкоджено понад 60 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, електромережа та автотранспорт.

Автор фото, Фейсбук Бориса Філатов Підпис до фото, Від вибуху деталь сусідського авто закинуло не дерево