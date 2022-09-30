Ракетний удар по цивільних під Запоріжжям: понад 20 людей загинули
Понад 20 людей загинули поблизу Запоріжжя внаслідок удару ракетами С-300 у п'ятницю вранці.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляє про 23 загиблих і 28 поранених.
За його словами, люди збиралися виїхати на окуповану територію Запорізької області, коли був завданий удар.
За даними радника міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, поранених може бути більше - понад 30.
"На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - повідомив Олександр Старух у своєму телеграмі.
Удар стався поблизу контрольно-пропускного пункту у Василівці. Це єдиний працюючий КПП, через який формується колона з цивільних автомобілів для виїзду на окуповану Росією територію.
Як пояснює міський голова Мелітополя Іван Федоров, люди періодично їздять у захоплені росіянами міста і села, щоб "підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад".
"Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей. Серед постраждалих в тому числі мелітопольці", - написав він у телеграм.
Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни загалом випустили 16 ракет.
"Чотири ракетних удари нанесено в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України", - написав він у телеграм.