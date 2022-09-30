Росія оголосила про анексію окупованих територій України

19 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Володимир Путін, як і у 2014 році, оголосив про "добровільне приєднання" до Росії окупованих територій України

Президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Церемонія "приєднання" відбулася у Георгіївській залі Кремля.

Підписантами з боку "керівників" окупованих територій були призначені росіянами "голова" Херсонщини Володимир Сальдо, Запорізької області - Євген Балицький, "Донецької народної республіки" - Денис Пушилін і "Луганської народної республіки" - Леонід Пасічник.

Тим часом на Красній площі в Москві готують мітинг на підтримку анексії українських регіонів.

Біля Кремля встановлена сцена.

Судячи з фотографій, акція пройде під такими гаслами, як "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" та "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".

Автор фото, EPA Підпис до фото, На честь "приєднання українських територій" в Москві запланований великий мітинг безпосередньо біля стін Кремля

Псевдоприєднання

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Перед підписанням "договорів про приєднання" Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Очільник Кремля закликав керівництво України припинити "всі бойові дії і повернутися за стіл переговорів" про мир.

"Вибір людей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей обговорювати не будемо. Росія їх не зрадить", - заявив він.

"Там відбулися референдуми, результати відомі, однозначний вибір зроблений. Сьогодні ми підписуємо договори, і впевнений, що Федеральні збори підтримають конституційні закони про приєднання їх як суб'єктів федерації", - запевнив президент Росії.

Путін сказав, що він не прагне відновлення СРСР, розвал якого вважає помилкою.

"Але немає нічого сильнішого, ніж традиції, віра, мова людей, які вважають себе частиною Росії. Немає нічого сильнішого бажання людей повернутися в єдину сім'ю", - заявив він.

"Вони стають нашими громадянами. Назавжди", - ці слова російського президента присутні зустріли оплесками.

Також Володимир Путін заявив: "Ми будемо захищати свою землю всіма можливими засобами".

"Договори про приєднання" за процедурою ще мають бути "ратифіковані" Федеральними зборами РФ і проаналізовані Конституційним судом, а законопроєкти "про прийняття нових суб'єктів до складу Росії" мають бути проголосовані в обох палатах російського парламенту. Ці процедури заплановані на наступний тиждень.

Російські чиновники заявляли також, що для "приєднання" захоплених територій мають внести зміни до Конституції Росії. За них має проголосувати російська Рада Федерації. Після цього їх затверджує президент Росії.

Напередодні Путін своїм указом визнав "незалежність" Херсонської і Запорізької областей. Аналогічну дію щодо Донеччини і Луганщини він вчинив 21 лютого, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням російських військ в Україну.

Автор фото, Євген Балицький Підпис до фото, Очільники проросійських адміністрацій окупованих українських територій в Кремлі. Євген Балицький, Володимир Сальдо, Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Так само він вчинив в березні 2014 року, коли анексував півострів Крим.

Підставою для своїх дій очільник Кремля називає результати "референдумів", які 23-27 вересня провела окупаційна влада на захоплених територіях України.

Голосування проходило під дулами автоматів. Україна і більшість країн світу, а також ООН не визнають ці так звані "референдуми".

"Будь-яка анексія території держави іншою державою, що стала результатом погроз або застосування сили, є порушенням принципів Хартії ООН і міжнародного права", - пояснює генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Таким чином він спростовує російські заяви про "законність" дій Кремля та їхню відповідність статуту ООН.

Президент України Володимир Зеленський назвав "референдуми" фарсом, результати якого були відомі організаторам заздалегідь. На його думку, примусове приєднання нових територій веде до розвалу, а не до зміцнення РФ.

"Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР", остаточно зруйнувавши ті інституції нормальної державності, які в РФ ще залишались", - так він прокоментував плани російської влади напередодні, 29 вересня.

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В яких кордонах?

Але найголовніший момент - Росія не контролює повністю території, які вона вже оголосила своїми.

Так, станом на 30 вересня під російською окупацією перебувають майже вся Луганська та Херсонська області, половина Донецької, а також частина Запорізької. Обласний центр - Запоріжжя - перебуває під контролем України.

Більш того, українські військові зараз ведуть доволі вдалі наступальні дії саме на території Донецької та Луганської областей.

Станом на кінець вересня Збройним силам України, за інформацією військових оглядачів, вдалося оточити російські сили біля Лиману (Донецька область). Звільнення цього великого залізничного вузла відкриє шлях до деокупації сусідніх міст на Луганщині - Сватового, Кремінної та Сєвєродонецька.

У 2014 році, коли Путін анексував Крим, ситуація була іншою. Тоді українські силовики залишили півострів, а російські - повністю контролювали адміністративні межі окупованої території.

У відповідь на дії Кремля в п'ятницю, 30 вересня, також відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов вже анонсував ухвалення "важливих, фундаментальних рішень".