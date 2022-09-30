"Ми де-факто союзники". Зеленський підписав заявку України на пришвидшений вступ у НАТО

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ у НАТО в пришвидшеному порядку. Це рішення ухвалили на фоні переможних заяв Кремля про анексію нових територій України.

Україна, сказав Зеленський, має зафіксувати юридично все те, чого вже досягла фактично.

"Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку", - ідеться у його зверненні.

За словами Зеленського, в Україні усвідомлюють, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу.

"І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", - зазначив він.

Саме в Україні, заявив Зеленський, "міцністю наших державних кордонів, ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав".

"Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України - реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії", - ідеться в його заяві.

"Готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом"

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Зеленський також заявив, що Україна "завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах".

"Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - сказав він.

Зеленський також вкотре наголосив, що "уся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога".

Рішення про заявку на вступ у НАТО було ухвалене за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також засідання Ради національної безпеки і оборони, які відбулися 30 вересня.

В Москві 30 вересня відбулась церемонія підписання "договорів про входження" нових окупованих територій в склад РФ. Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Донеччина, Херсонщина, Луганщина і Запорізька область - це тепер "російські території" і їх статус не обговорюється. Водночас, він закликав Україну "припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів".

Про що ще говорили на РНБО

Автор фото, ОП

"Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації", - повідомила пресслужба Офісу президента України.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник президента в АР Крим Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України.

Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

Було також сказано про "активізацію стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидію гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор".

Напередодні анексії українських територій, а також під час підписання в Кремлі "договорів про приєднання" очільник Росії Володимир Путін дозволив собі декілька разів згадати про ядерну зброю.

Зокрема, він наголосив, що в історії вже був "прецендент її застосування" проти інших країн.

Автор фото, ВГТРК

День анексії

Вдень 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Церемонія відбулась у Георгіївській залі Кремля.

Підписантами з боку "керівників" окупованих території були призначені росіянами "голова" Херсонщини Володимиром Сальдо, Запорізької області - Євген Балицький, "Донецької народної республіки" - Денис Пушилін і "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник.

Очільник Кремля закликав керівництво України припинити "всі бойові дії і повернутися за стіл переговорів" про мир.

"Вибір людей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей обговорювати не будемо. Росія їх не зрадить", - заявив він.

"Там відбулися референдуми, результати відомі, однозначний вибір зроблений. Сьогодні ми підписуємо договори, і впевнений, що Федеральні збори підтримають конституційні закони про приєднання їх як суб'єктів федерації", - запевнив президент Росії.

Тим часом на Красній площі в Москві готують мітинг на підтримку анексії українських регіонів. Біля Кремля встановлена сцена.

Судячи з фотографій, акція пройде під такими гаслами, як "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" та "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".