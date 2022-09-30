Столтенберг про вступ України в НАТО: будь-яка демократія у Європі може подати заявку

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Будь-яка демократична держава у Європі може подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прессконференції у Брюсселі, коментуючи заявку України на вступ до альянсу.

"Будь-яка демократія може подати заявку на вступ. Двері лишаються відкритими", - сказав він.

Генсек НАТО нагадав, що рішення про вступ до альянсу нового учасника усі 30 держав НАТО мають ухвалити консенсусом.

Водночас, зазначив Столтенберг, члени НАТО зараз зосередилися на наданні Україні негайної допомоги для збереження цілісності.

Столтенберг заявив, що члени НАТО ніколи не визнають територіальні загарбання Росії і оголошену Володимиром Путіним анексію кількох українських регіонів.

"Ці землі - Україна. Донецьк - Україна, Луганськ - Україна, Запоріжжя - Україна, Херсон - Україна. Так само як Крим", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, Путін несе повну відповідальність за війну, енергетичну та продовольчу кризи у світі.

"Якщо Росія припинить воювати, буде мир, якщо Україна припинить - це буде кінцем її існування", - відзначив Столтенберг.

Він також засудив погрози використання ядерної зброї, до яких вдалася Росія і зазначив, що Україна має право повертати свої території збройним шляхом.

"Ядерна риторика Путіна небезпечна... Ми моніторимо, що робить Росія. Росія повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти і її не варто починати", - додав Столтенберг.

На думку Столтенберга, країни НАТО не можуть допустити, щоб Росія встановлювала зони впливу за допомогою ядерної зброї.

Анексія і відповідь України на неї

Раніше цього ж дня президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Після цього Володимир Зеленський у зверненні до українців оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Україна сьогодні подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку

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Він також повідомив, що Україна не вестиме перемовин з Володимиром Путіним, вони будуть можливими лише за іншого президента.

"Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна також виганятиме окупаційні сили з усієї своєї території.

"Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом", - наголосив він.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила нові санкції проти росіян, а Верховна Рада незабаром розглядатиме законопроєкт про націоналізацію російських активів.

"РНБО України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів", - повідомив президент України.

Він також попросив депутатів підтримати законопроєкт про націоналізації всіх російських активів на наступному засіданні Ради.