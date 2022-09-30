Путін підписав анексію, Зеленський подав заявку в НАТО. Теленовини BBC

У випуску 30 вересня:

  • Росія анексовує окуповані українські території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
  • Україна подає екстрену заявку на вступ до НАТО.
  • Захід не визнає і засуджує незаконну анексію і оголошує нові санкції.
  • Шанси України на вступ до НАТО аналізує експерт з оборонних стратегій.
  • Російські війська обстріляли цивільну автоколону - репортаж із Запоріжжя.
  • Лиманський котел - росіяни потрапили в оточення на Донбасі.
  • Ситуацію на фронті аналізує експерт з безпекових питань.
  • Про майбутнє російської війни в Україні розмірковує американський генерал.

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