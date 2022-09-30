Путін підписав анексію, Зеленський подав заявку в НАТО. Теленовини BBC
У випуску 30 вересня:
- Росія анексовує окуповані українські території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Україна подає екстрену заявку на вступ до НАТО.
- Захід не визнає і засуджує незаконну анексію і оголошує нові санкції.
- Шанси України на вступ до НАТО аналізує експерт з оборонних стратегій.
- Російські війська обстріляли цивільну автоколону - репортаж із Запоріжжя.
- Лиманський котел - росіяни потрапили в оточення на Донбасі.
- Ситуацію на фронті аналізує експерт з безпекових питань.
- Про майбутнє російської війни в Україні розмірковує американський генерал.
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