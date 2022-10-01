Росіяни біля Лимана оточені - українські військові

1 година тому

Автор фото, STRINGER Reuters

Війська РФ біля Лимана оточені, йдеться про близько 5 тисяч росіян у "котлі". Про це заявив речник східного угруповання військ України Сергій Череватий.

"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені", - повідомив Череватий.

За його словами, в оточення могли потрапити близько 5 тисяч російських військових, які все ще намагаються прорватися, але ЗСУ роблять ці спроби невдалими.

З Лиману почали з'являтися фото та відео з українськими військовими.

"Зведений загін спецпризначення "Захід" Національна поліція України вже там, де треба", - написав у фейсбук колишній радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

Автор фото, Зорян Шкіряк фейсбук

Автор фото, телеграм Український наступ

Серед росіян є багато вбитих і поранених, вони здаються у полон, твердить пан Череватий.

Речник східного угруповання наголосив на важливості Лимана, бо це крок до звільнення Донбасу і можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк у Луганській області.

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"Психологічно дуже важливо. Як сказав президент, українські збройні сили починають диктувати свою волю, а не тільки відбиватися. Починають переломлювати хід бойових дій", - зазначив Череватий.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російським військовим, оточеним у Лимані, залишається одне з трьох: або спробувати прорватися, або здатися, або "всім там загинути".

За його інформацією, російське командування не дозволило своїм військам вийти з Лимана.

30 вересня президент Зеленський заявив, що українські війська мають суттєві результати на сході України, зокрема, у Лимані Донецької області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив дані про оточення окупаційних військ поблизу Лимана.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська у найближчі три доби можуть навіть взяти Лиман.

Російська сторона стверджує, що підтягує до Лимана підкріплення, щоб не допустити повного оточення. Проте деякі військові блогери критикують Москву за те, що вона так і не вивчила уроків під Харковом.

Також вказують на те, що підкріплення - це частково нещодавно мобілізовані солдати, які навряд чи мають бойовий досвід. Інші вказують на те, що замість реальної допомоги своїм військам у Лимані російське командування вважає за краще обстрілювати ракетами Миколаївську область.

ВВС в умовах війни не може оперативно перевірити інформацію сторін.