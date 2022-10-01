СБУ заявила, що росіяни розстріляли колону цивільних на Харківщині. Щонайменше 20 загиблих, серед них 10 дітей

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила, що розслідує ще один воєнний злочин російських військових, які розстріляли колону цивільних автомобілей на Харківщині. Загинули щонайменше 20 людей, зокрема діти.

Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк твердить, що колону розстріляли у "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим українськими військами Куп'янськом на Харківщині.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них - 10 дітей", - йдеться у повідомленні СБУ.

За версією служби, напад здійснила диверсійно-розвідувальна група росіян - вони зі стрілецької зброї розстріляли шість легкових автомобілів та одну вантажівку "ГАЗель".

Автор фото, Служба безпеки України

"Ворог вкотре довів, що його мета - знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян", - впевнений Малюк.

В СБУ зазначили, що за керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Остаточну кількість жертв та особи убитих ще встановлюють.

Водночас у службі додали, що декільком людям вдалося врятуватися, й вони дають свідчення слідчим.

Точну дату інциденту, а також інформацію про стан врятованих та їхні свідчення в СБУ не повідомили.

У Росії ці звинувачення ще не коментували.