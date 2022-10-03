Через новий спалах пташиного грипу в Європі вбили мільйони птахів

Малкольм Прайор

BBC News

59 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, У Великій Британії та ЄС знищили близько 48 мільйонів птахів

У Великій Британії та ЄС минулого року в результаті найбільшого спалаху пташиного грипу в історії знищили близько 48 мільйонів птахів.

У Британії виявили 161 випадок високопатогенного пташиного грипу (HPAI) у домашньої птиці та птахів, що утримують в неволі, що призвело до знищення 3,2 млн птахів.

Для порівняння, у 2020-2021 зареєстрували 26 випадків.

Уряд Великої Британії заявив, що вбиті птахи становлять "невелику частку" від загального виробництва - близько 20 мільйонів птахів на тиждень.

Також у Британії зареєстрували 1727 випадків пташиного грипу серед 59 видів диких птахів у 406 місцях.

У попередні роки вірус здебільшого зникав у літні місяці, але цей спалах зберігався цілий рік і він легше поширювався серед популяцій птахів.

"Потрібна пильність"

Головна ветеринарна лікарка Великої Британії докторка Крістін Міддлмісс сказала, що високий рівень захворювання диких птахів сприяє збільшенню кількості випадків захворювання на комерційних фермах.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"На жаль, ми очікуємо, що кількість випадків продовжуватиме зростати протягом наступних місяців, оскільки перелітні птахи повертаються до Британії, що принесе з собою додатковий ризик захворювання, яке може поширитися на птахів у неволі", - попередила вона.

Річард Гріффітс, виконавчий директор Британської ради птахівництва, сказав, що це був "найскладніший сезон пташиного грипу на сьогодні".

Останні дані щодо пташиного грипу в Європі та Британії, які відстежували спалахи з жовтня 2021 року до 9 вересня, у понеділок опублікували Європейська агенція з безпеки харчових продуктів (EFSA), Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і Довідкова лабораторія ЄС щодо пташиного грипу.

Загалом внаслідок понад 2600 спалахів серед домашньої птиці та птахів, яких утримують в неволі, до 9 вересня знищили 47,7 мільйона птахів.

У звіті також зазначають, що захворювання зафіксували у 3573 птахів у 37 країнах, зокрема й в Україні, та підкреслюють, що реальні цифри можуть бути вищими.

Хоча в ЄС не зареєстрували жодного випадку передачі інфекції до людини, у січні один такий випадок зафіксували у південно-західній Англії.

Андреа Аммон, директорка ECDC, попередила, що ті, хто працює у сільському господарстві та тваринництві, як і раніше мають "підвищені ризики зараження", і закликала роботодавців покращити заходи щодо біозахисту та охорони здоров'я.

"Потрібна пильність, щоб якомога раніше виявляти зараження вірусами грипу та інформувати про оцінку ризику та заходи громадської охорони здоров'я", - додала вона.