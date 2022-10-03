Ірена Карпа: "Після Бучі не може бути жодного сентименту до російської великої культури"

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Ірена Карпа: "Після Бучі не може бути жодного сентименту до російської великої культури"

42 хвилин(и) тому

"Всьо, що було російське, я просто здала", - відразу розставляє крапки над і Ірена Карпа.

ВВС поспілкувалася з письменницею про війну Росії проти України, скасування російської культури та музей Булгакова.

Розмова відбулася у Варшаві, де авторка презентувала свій новий роман "Тільки нікому про це не кажи".