Ірена Карпа: "Після Бучі не може бути жодного сентименту до російської великої культури"
Ірена Карпа: "Після Бучі не може бути жодного сентименту до російської великої культури"
"Всьо, що було російське, я просто здала", - відразу розставляє крапки над і Ірена Карпа.
ВВС поспілкувалася з письменницею про війну Росії проти України, скасування російської культури та музей Булгакова.
Розмова відбулася у Варшаві, де авторка презентувала свій новий роман "Тільки нікому про це не кажи".
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