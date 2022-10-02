Понад 170 людей загинуло на стадіоні в Індонезії
Щонайменше 174 людей загинули в результаті тисняви і задухи на футбольному матчі в Індонезії. Ще 11 серйозно травмовані.
Про це повідомляє місцева поліція.
Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланге під час гри між місцевим клубом "Арема" і командою "Персебая" з Сурабаї, адміністративного центру провінції Східна Ява.
Кількість жертв може зрости - агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Східної Яви ще збирає дані про загиблих.Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 3:2. Після фінального свистка тисячі вболівальників "Ареми" вибігли на поле, почалися сутички.
Поліція застосувала сльозогінний газ, почалася тиснява.
За даними медиків, у більшості випадків причиною смерті стала задуха.
Заворушення продовжилися й за межами стадіону, було спалено кілька поліцейських автомобілів.
Загинули також двоє поліцейських.
Влада почала розслідування. Футбольна федерація Індонезії заборонила "Аремі" проводити домашні матчі до кінця сезону і перенесла на тиждень всі найближчі ігри.
Насильство і заворушення на футбольних матчах в Індонезії ставалися і раніше. Футбольні клуби "Арема" і "Персебая" - давні і принципові суперники.
Фанатам" Персебая" заборонили купувати квитки на гру в Маланзі через побоювання нових сутичок.
Однак, як повідомив в іnstagram міністр безпеки Індонезії Мохаммад Махфуд, на матч на стадіоні, що вміщає 38 тисяч глядачів, було продано 42 тисячі квитків.