Понад 170 людей загинуло на стадіоні в Індонезії

1 година тому

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Щонайменше 174 людей загинули в результаті тисняви і задухи на футбольному матчі в Індонезії. Ще 11 серйозно травмовані.

Про це повідомляє місцева поліція.

Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланге під час гри між місцевим клубом "Арема" і командою "Персебая" з Сурабаї, адміністративного центру провінції Східна Ява.

Кількість жертв може зрости - агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Східної Яви ще збирає дані про загиблих.Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 3:2. Після фінального свистка тисячі вболівальників "Ареми" вибігли на поле, почалися сутички.

Поліція застосувала сльозогінний газ, почалася тиснява.

За даними медиків, у більшості випадків причиною смерті стала задуха.

Заворушення продовжилися й за межами стадіону, було спалено кілька поліцейських автомобілів.

Загинули також двоє поліцейських.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Поліція застосувала сьозогінний газ

Влада почала розслідування. Футбольна федерація Індонезії заборонила "Аремі" проводити домашні матчі до кінця сезону і перенесла на тиждень всі найближчі ігри.

Насильство і заворушення на футбольних матчах в Індонезії ставалися і раніше. Футбольні клуби "Арема" і "Персебая" - давні і принципові суперники.

Фанатам" Персебая" заборонили купувати квитки на гру в Маланзі через побоювання нових сутичок.

Однак, як повідомив в іnstagram міністр безпеки Індонезії Мохаммад Махфуд, на матч на стадіоні, що вміщає 38 тисяч глядачів, було продано 42 тисячі квитків.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Перевернуті авто на стадіоні