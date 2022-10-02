Брюс Вілліс заявив, що не продавав права на своє обличчя компанії з діпфейків

35 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Діпфейк Брюса Вілліса в російській рекламі

Агент Брюса Вілліса спростував інформацію про те, що актор продав права на своє обличчя компанії зі створення діпфейків Deepcake. Про те, що таку угоду начебто уклали, широко повідомляли минулого тижня.

Але речник актора сказав BBC, що він "не має партнерства чи угоди" з компанією.

А представник Deepcake запевнив, що тільки Вілліс має права на своє обличчя.

Вілліс оголосив про завершення кар'єри в березні після того, як у нього діагностували афазію - розлад, який впливає на мовлення.

Deepfakes використовує штучний інтелект та технологію машинного навчання для створення реалістичних відео - часто зі знаменитостями чи політиками. Для акторів, які більше не можуть грати, ця технологія може змінити все.

27 вересня газета Daily Mail повідомила, що Вілліс і Deepcake уклали угоду.

"Дворазовий володар "Еммі" Брюс Вілліс все ще може зніматися в кіно після того, як продав права на своє зображення Deepcake", — йдеться в матеріалі.

Історію підхопив Telegraph та низка інших ЗМІ.

Але, здається, це не так.

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Правда полягає в тому, що діпфейк Брюса Вілліса був використаний для створення реклами російської телекомунікаційної компанії "Мегафон" минулого року.

Технологія, використана в рекламі, була створена компанією Deepcake, яка називає себе компанією штучного інтелекту, що спеціалізується на діпфейках.

У Deepcake розповіли BBC, що тісно співпрацювали з командою Вілліса під час роботи над рекламою.

"Що він точно зробив, так це те, що він дав нам свою згоду (і багато матеріалів) на створення його цифрового двійника", — сказали вони.

Компанія каже, що має унікальну бібліотеку знаменитостей, впливових осіб та історичних діячів у хорошій якості.

На своєму сайті Deepcake рекламує свою роботу цитатою пана Вілліса: "Мені сподобалася точність мого персонажа. Це чудова можливість для мене повернутися в минуле. Нейромережу навчали на контенті "Міцного горішка" та "П'ятого елемента", тому мій персонаж схожий на образи того часу".

Однак агент Вілліса заявив BBC: "Будь ласка, знайте, що Брюс не має партнерства чи угоди з цією компанією Deepcake".

BBC запитало агента Вілліса, чи працював він коли-небудь з Deepcake, чи точною є цитата, яку використала компанія, але поки що не отримала відповіді.

Ця історія ілюструє, наскільки новою є ця технологія, а також те, що в цій сфері досі немає чітких правил.

Штучний інтелект стає все більш поширеним. Актор Джеймс Эрл Джонс, що був голосом Дарта Вейдера, нещодавно відмовився від ролі знаменитого персонажа, але його голос відтворила компанія Respeecher.

Цього літа Disney випустив свій останній спіноф "Зоряних воєн" — "Обі-Ван Кенобі". Respeecher тут не лише відтворив голос Вейдера, а й навіть зробив його молодшим.

Водночас у квітні британська профспілка працівників акторського мистецтва Equity запустила кампанію "Не дайте штучному інтелекту викрасти шоу". Їхню стурбованість викликає те, що діпфейки можуть забрати роботу в акторів.

Є також побоювання, що актори можуть втратити контроль над своїми обличчями та голосом.