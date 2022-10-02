Ще дев'ять держав НАТО підтримали вступ України. Що кажуть інші?

1 година тому

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Президенти дев'яти країн з Центральної та Східної Європи, що є членами НАТО, виступили за те, щоб Україна стала членом Альянсу.

У спільній заяві президенти "висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі".

Відповідно до декларації того саміту, країни члени "дійшли згоди, що Україна та Грузія стануть членами НАТО". Але сам саміт став скандальним, бо під тиском Росії обом країнам відмовили у наданні плану дій для набуття членства в Альянсі.

Глави держав також засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", - підсумовується в заяві.

Заяву підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Автор фото, Офіс президента

Спільну заяву оприлюднили після того, як 30 вересня Росія оголосила про анексію окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У відповідь президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна негайно подає заявку на вступ до НАТО.

Ще однією країною, яка відразу після заяви Зеленського підтримала вступ України до НАТО, стала Канада.

"Ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття", - заявила глава канадського МЗС Мелані Жолі на брифінгу, коли її попросили прокоментувати раптову заявку України.

Таким чином членство України в НАТО публічно підтримали десять з 30 країн-членів Альянсу.

Що кажуть інші

Для того, щоб прийняти нового члена в НАТО, потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів. Водночас багато впливових країн блоку дали зрозуміти, що заява України не на часі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "двері Альянсу відкриті для України", але підкреслив, що "зараз ми фокусуємось на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення Росії, і це головний фокус союзників НАТО".

Схожу відповідь озвучили також в Вашингтоні.

"Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну - практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Стриманою була також реакція Німеччини. Зокрема, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зауважила, що Україна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися, але рішення про вступ мають ухвалювати консенсусом країни-члени.

"Німеччина не діятиме одноосібно", - заявила глава Бундесверу.