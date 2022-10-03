"Частковий успіх" та нові звільнення. Що відомо про наступ ЗСУ на Херсонщині

27 хвилин(и) тому

Автор фото, генштаб зсу

Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові повністю взяли під контроль Архангельське та Миролюбівку на півночі Херсонської області. Водночас у мережах поширюють інформацію, що може свідчити про те, що успіхи ЗСУ на півдні можуть бути ще більшими.

Офіційно просування українських військових на Херсонщині пізно ввечері у неділю підтвердив Володимир Зеленський у традиційному зверненні.

"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - заявив президент.

Згодом оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про "частковий успіх" у боях за Херсонщину, проте не назвало конкретних звільнених населених пунктів.

Російське військове командування офіційно цих заяв не коментувало.

Водночас у мережі повідомляють про прорив українських військ на Херсонщині. Як українські пабліки, так і російські військові кореспонденти твердять, що просування ЗСУ на півдні може бути значно більшим, ніж повідомляють офіційні джерела.

"Якась біда-біда"

Протягом 2 жовтня в різних джерелах з обох сторін, причому спочатку в російських та проросійських групах, почали писати, що ЗСУ зайняли села Золота Балка на березі Дніпра, вони також писали про те, що ЗСУ звільнили Шевченківку та Біляївку і просуваються далі на південь.

"На Херсонському фронті наші війська відкотилися на рубіж села Дудчани. Зберігається загроза прориву противника вздовж Дніпра на підступи до Берислава", - написав колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін.

Дудчани розташовані на 45 км вглиб Херсонщини.

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Депутат Нововоронцовської селищної ради Дмитро Бурлай виклав відео, де український боєць тримає прапор України. Конкретної прив'язки до місця не помітно, але депутат підписав це відео так: "Ні на що не натякаю, просто сьогодні в селі Золота Балка".

Офіційна українська влада про військові успіхи ЗСУ на Херсонщині повідомляє більш стримано.

2 жовтня керівник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій в ефірі національного телемарафону розповів про сім населених пунктів, звільнених в області. За його словами, тепер в області загалом деокуповані 53 населені пункти.

"Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з генеральним штабом, до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування", - сказав Дмитро Бутрій.

Радник офісу президента України Олексій Арестович ще увечері 1 жовтня в ефірі "Фейгін-live" натякав, що ситуація у Херсонській області для росіян може значно погіршитися.

"Злі російські язики чомусь закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - сказав Арестович.

Постійні ворожі обстріли

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська захопили більшу частину Херсонської області у перші дні вторгнення

Оперативне командування "Південь" у ранковому зведенні не стало повідомляти про звільнення населених пунктів на півночі Херсонщини, але визнало, що наступальні дії мали успіх.

"Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі", - йдеться у ранковому зведенні.

Військові не називають конкретні звільнені населені пункти і просять не поширювати такі новини.

"Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція", - додали в ОК "Південь".

Керівник Херсонської ОВА 2 жовтня наголосив, що вся деокупована територія і далі піддається постійному ворожому обстрілу. За його словами, місцевим мешканцям не варто поки що повертатися у ці населені пункти.

Російське військове керівництво інформацію про ймовірне просування українців на Херсонщині не коментувало.