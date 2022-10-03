Дума схвалила анексію територій України. Як це відбувалося
Державна дума Росії ратифікувала договори про входження окупованих "ДНР" та "ЛНР", а також частин Запорізької і Херсонської областей до складу Росії, ухваливши конституційні закони.
Жодного голосу "проти" чи "утримався" не було.
Ці закони 4 вересня має розглянути також Рада федерацій. Після цього їх остаточно затвердить президент Володимир Путін.
Що з "кордонами"?
Російський парламент ухвалив рішення у той час, як жодна з українських областей не окупована Росією повністю. Бої тривають і ЗСУ досягають успіху на кількох напрямках.
На наступний день після ухвалення указів президента Росії про приєднання "ДНР" та "ЛНР" та Херсонської і Запорізької областей, українська армія звільнила від окупантів стратегічно важливе місто Лиман Донецької області і наближається до міста Кремінна на Луганщині. А в останні кілька днів надходять повідомлення про звільнення населених пунктів у Херсонській області.
Згідно з документами, нові території створюються в складі Росії як дві "республіки" і дві "області".
Але якщо з сепаратистськими "ДНР" та "ЛНР" є ясність - їх хочуть приєднати до РФ в межах адмінкордонів станом на 2014 рік, тобто, повністю всю територію областей, то з Запорізькою та Херсонською областями не все однозначно.
У схвалених законах передбачається, що Запорізька область, яка окупована російськими військами приблизно на 60%, входить до складу РФ у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська - з двома захопленими районами Миколаївської області.
Проте 3 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що стосовно двох областей "ми продовжимо радитися з населенням цих областей".Журналісти попросили уточнити, чи є однозначна відповідь на питання про кордони, на що Пєсков відповів: "Це і є зараз однозначна відповідь. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть в цих областях".На питання, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Україні, представник Кремля відповідати відмовився: "Мені зараз більше нічого додати".
Не зміг він відповісти і на те, в якій формі "продовжиться обговорення" питання про кордони з населенням Херсонської та Запорізької областей.
Що в законах
Держдума також ухвалила кілька законів про процедуру входження окупованих територій України до складу Росії.
Вони, зокрема, передбачають:
- до 1 січня 2026 року діятиме перехідний період;
- 1 червня 2023 року планується створення територіальних органів влади;
- запроваджується грошова одиниця - рубль, до 31 грудня 2022 року допускатиметься розрахунок у гривнях;
- вступ до громадянства Росії - шляхом подання заяви і складення присяги. Місяць дається на те, щоб написати заяву про відмову від російського громадянства;
- у вересні 2023 року мають відбутися вибори до "парламентів" республік та областей;
- проголошується державна мова - російська.