Дума схвалила анексію територій України. Як це відбувалося

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency

Державна дума Росії ратифікувала договори про входження окупованих "ДНР" та "ЛНР", а також частин Запорізької і Херсонської областей до складу Росії, ухваливши конституційні закони.

Жодного голосу "проти" чи "утримався" не було.

Ці закони 4 вересня має розглянути також Рада федерацій. Після цього їх остаточно затвердить президент Володимир Путін.

Що з "кордонами"?

Російський парламент ухвалив рішення у той час, як жодна з українських областей не окупована Росією повністю. Бої тривають і ЗСУ досягають успіху на кількох напрямках.

На наступний день після ухвалення указів президента Росії про приєднання "ДНР" та "ЛНР" та Херсонської і Запорізької областей, українська армія звільнила від окупантів стратегічно важливе місто Лиман Донецької області і наближається до міста Кремінна на Луганщині. А в останні кілька днів надходять повідомлення про звільнення населених пунктів у Херсонській області.

Згідно з документами, нові території створюються в складі Росії як дві "республіки" і дві "області".

Але якщо з сепаратистськими "ДНР" та "ЛНР" є ясність - їх хочуть приєднати до РФ в межах адмінкордонів станом на 2014 рік, тобто, повністю всю територію областей, то з Запорізькою та Херсонською областями не все однозначно.

У схвалених законах передбачається, що Запорізька область, яка окупована російськими військами приблизно на 60%, входить до складу РФ у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська - з двома захопленими районами Миколаївської області.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Українська армія звільняє окуповані РФ території

Проте 3 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що стосовно двох областей "ми продовжимо радитися з населенням цих областей".Журналісти попросили уточнити, чи є однозначна відповідь на питання про кордони, на що Пєсков відповів: "Це і є зараз однозначна відповідь. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть в цих областях".На питання, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Україні, представник Кремля відповідати відмовився: "Мені зараз більше нічого додати".

Не зміг він відповісти і на те, в якій формі "продовжиться обговорення" питання про кордони з населенням Херсонської та Запорізької областей.

Автор фото, держдума рф Підпис до фото, Російські депутати стоячи вітали представників окупованих територій України . Спікер Держдуми звертався до них зі словами "шановні представники Донбасу та Новоросії"

Що в законах

Держдума також ухвалила кілька законів про процедуру входження окупованих територій України до складу Росії.

Вони, зокрема, передбачають:

до 1 січня 2026 року діятиме перехідний період;

1 червня 2023 року планується створення територіальних органів влади;

запроваджується грошова одиниця - рубль, до 31 грудня 2022 року допускатиметься розрахунок у гривнях;

вступ до громадянства Росії - шляхом подання заяви і складення присяги. Місяць дається на те, щоб написати заяву про відмову від російського громадянства;

у вересні 2023 року мають відбутися вибори до "парламентів" республік та областей;

проголошується державна мова - російська.