У ЗСУ розповіли про долю росіян після звільнення Лимана

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Частина російських військових у напрямку Лиману загинула, частину — взяли в полон, а частина змогла колонами або малими групами вийти, повідомив речник східного угруповання Сергій Череватий.

Водночас точної кількості полонених і вбитих він не назвав.

Напередодні українські посадовці натякали, що російські військові на цій ділянці фронту могли опинитися в повному оточенні або так званому "котлі".

Зокрема, той же Череватий 1 жовтня заявляв, що російська армія біля Лимана в оточенні, а близько 5 тисяч росіян - "у котлі".

"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені", - повідомив Череватий.

На оточення росіян в Лимані натякали й інші представники влади.

"Цей рух вже не зупинити. І чекає там на них маленький, симпатичний "котел". Ніхто там уже нічого поповнювати не буде. Там уже все - "приїхали", - заявляв радник глави офісу президента України Олексій Арестович.

Ситуація в Лимані

Відповідаючи на питання про російських військових після звільнення Лиману, Череватий дав зрозуміти, що частина з них зуміла вийти та зараз намагається зайняти оборону в Кремінній.

"Наші підрозділи продовжують там роботу, тому що їх залишки є по лісах, їх відловлюють", - сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Автор фото, Зорян Шкіряк

Також за його словами, українські військові стабілізують ситуацію в Лимані і розміновують територію.

Він додав, що ЗСУ взяли село Торське, яке розташоване за 22 км від Кремінної.

Хто тримав оборону Лиману

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Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що оборона Лиману була потужною, її тримала професійна російська армія.

Зокрема, йдеться про підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії, зокрема, 752-й гвардійський мотострілецький полк, що дислокується у місті Валуйки Бєлгородської області. Це той самий полк, що штурмував місто Грозний на початку Першої чеченської війни.

Там же діяли підрозділи морської піхоти Балтійського флоту - російські ЗМІ повідомляли, що вони завдають артилерійських ударів по українських частинах, дислокованих під Лиманом.

Разом із регулярними російськими частинами на лиманському напрямку воював сформований під егідою російського "Союзу добровольців Донбасу" загін під назвою "Російський легіон" (він же "БАРС-13"), а також підрозділи мобілізованих мешканців Луганська під прапором самопроголошеної "ЛНР".

"Вони були доволі затяті і чинили опір, але воля, героїзм і навченість наших військових - піхоти, десантно-штурмових військ, військ Нацгвардії, сил ТРО дозволили зламати опір і нав'язати свій хід бою", - розповів Череватий.

Що дає Україні відвоювання Лимана?

Речник східного угруповання наголосив на значенні Лимана. Це невелике, але стратегічно важливе для обох сторін місто.

За його словами, це крок до звільнення Донбасу і можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк у Луганській області.

Автор фото, ВВС

Кореспондент ВВС Ілля Абішев зазначає, що для української армії взяття Лимана відкриває оперативний простір - можна наступати відкритою місцевістю в напрямку Сватового із загрозою відрізати оборонні лінії, що спішно зводяться російськими частинами вздовж річки Оскіл, блокувати напрям від російських Валуйок по лінії Троїцьке - Сватове і ліквідувати нові опорні пункти, які облаштовують уздовж цієї дороги.

А можна повернути на схід і вдарити по Кремінній з перспективою виходу до Сєвєродонецька з північного заходу. Важливо й те, що українським підрозділам вдалося взяти Білогорівку та вийти на підступи до Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації із заходу.

Російська армія захопила Лиман наприкінці травня.

Плацдарм біля Лимана давав російським військам можливість просування з півночі вглиб Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ. Крім того, контроль над містом дозволяв перерізати автомагістраль між Слов'янськом та Сіверськом.

Ситуація на Луганському напрямку ускладнюється для російської армії тим, що на одних ділянках вона відчуває гостру нестачу резервів, а на інших ще не встигла побудувати нові оборонні рубежі після швидкого відступу з-під Куп'янська та Ізюма.

Звільнення Лиману - "визначна подія"

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ повністю зачистили Лиман.

Успіхи українських військових відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В інтерв'ю телеканалу NBC він наголосив, що українці "здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають США та інші союзники".

А міністр оборони США Ллойд Остін назвав звільнення Лиману визначною подією.

"Лиман служив росіянам лінією постачання, і вони використовували ці маршрути, щоб перекидати людей та матеріали на південь і на захід. А без цих маршрутів буде складніше", - сказав Ллойд.

Автор фото, Getty Images

Водночас міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала звільнення Лиману величезним успіхом для України, але ще не поворотним моментом у війні.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього", - сказала Ламбрехт в інтерв'ю ARD.

Вона додала, що війна триватиме місяці.