Верховний Суд не зміг звільнити суддю Львова, в якого знайшли громадянство Росії

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Верховний суд

Суддю Богдана Львова, якого звинувачували в наявності громадянства Росії, не змогли звільнити з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За звільнення не вистачило одного голосу, повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Усього за звільнення Львова на зборах суддів Касаційного господарського суду проголосувала 21 людина, проти - 18.

"Отже, Богдан Львов залишається головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, оскільки для звільнення його з посади необхідно було 22 голоси", - додали в суді.

Про наявність у Богдана Львова громадянства Росії спершу писали журналісти-розслідувачі, а згодом цю інформацію Верховному суду підтвердила Служба безпеки України.

В СБУ зазначили, що перевірка триває і про її результати повідомлять додатково.

Водночас джерело в силових відомствах РФ підтвердило російській державній агенції "РИА Новости", що Богдан Львов справді має російський паспорт.

Сам суддя заявив, що він громадянин України, а кампанія про наявність російського громадянства - "брехлива та замовна". На підтвердження своїх слів Богдан Львов заявив, що пройшов поліграф і опублікував результати експертизи.

"Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України. Але для багатьох людей, довіра яких мені не байдужа, це має стати остаточним аргументом того, що я казав правду!", - написав суддя у фейсбуці.

Дослідження провела Всеукраїнська асоціація поліграфологів за участі двох експертів. Згодом суддя повторно пройшов поліграф у державному компетентному відомстві.

"Результат перевірки: мої заяви про те, що я не є громадянином Росії і ніколи не мав паспорта громадянина Росії - правдиві", - написав Богдан Львов.

Автор фото, Bogdan Lvov

Суддя назвав звинувачення у наявності у нього громадянства Росії "брудною кампанією з підриву не лише довіри до нього, але й до всього Верховного Суду.

Що цьому передувало

У вересні журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що суддя Богдан Львов з 1999 року має громадянство Росії.

За даними журналістів, у заяві на отримання громадянства підставою для видачі вказано його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році.

Сам суддя це заперечував. "Громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) не отримував, не мав і не маю", - написав Львов у фейсбуці.

Він наголосив, що працює суддею України майже 30 років і за цей час не було жодного випадку, коли б він надавав перевагу Росії чи пов'язаним з нею підприємствам.

Львов припустив, що така інформація щодо нього спрямована на "вивільнення посади голови суду, що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".

Автор фото, Bogdan Lvov Підпис до фото, У травні Богдан Львов одержав диплом кандидата наук

У Верховному суді засудили будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі й додали, що готові боротися з такими явищами.

"Верховний суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами України, відповідно до рішення ВРП й інших залучених органів", - сказав журналістам голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Правоохоронці почали розслідування, на час якого Львова позбавили доступу до державної таємниці.