"Стріляли, поки не припинилися крики". Свідки розстрілу автоколони біля Куп'янська розповіли деталі

СБУ

Автор фото, Служба безпеки України

"Я не уявляю, кому автоколона могла загрожувати. Там були діти, літні люди, вагітна. Просто розстріляли і все", - розповідає Микола Бондаренко, який був в одній з машин в автоколоні, яку розстріляли росіяни у Куп'янському районі Харківської області. Його син загинув, як і ще понад 20 людей.

Це сталося 25 вересня вранці, між селами Курилівка та Піщане. Російська диверсійно-розвідувальна група зі стрілецької зброї розстріляла шість легкових автомобілів та "ГАЗель". За даними СБУ, загинуло 24 людини, серед них - вагітна жінка і 13 дітей.

Про цю трагедію стало відомо не одразу, а після того, як ЗСУ звільнило місто від окупаційних військ.

Служба безпеки України розслідує цей злочин і допитує тих, хто вижив.

Кілька з цих людей розповіли подробиці журналістам.

Цей матеріал містить описи та зображення, які можуть засмутити і шокувати.

Була позначка "Діти"

"Ми хотіли виїхати, щоб лишитися живими. Ми знали, що можна їхати через Сватове, через Старобільск на Дніпро. Ось так поїхали, - розповідає Людмила Потапова. - Ми мали виїхати 24-го, але нас перед Курилівкою завернули назад. Потім чоловік, його звали Діма, зібрав гроші на поїздку, казав, все буде в порядку, що дорога чиста і що вранці 25-го можна їхати".

Автор фото, EPA-EFE

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Тамара Галішнікова втратила чоловіка, з яким була в одному автомобілі

Заплативши по шість тисяч гривень цьому чоловікові, вранці 25 вересня сформували колону з шести легкових машин і одного мікроавтобуса "ГАЗель". На "ГАЗелі", каже Людмила, була позначка "Діти".

"Я думаю, той, хто стріляв, бачили, що це колона мирних людей. Через скло ж видно, хто сидить всередині", - додає вона.

За словами Людмили, все сталося несподівано. Вибухнула перша машина, потім люди почули автоматні черги: "Спочатку ми почули свист куль, я спочатку думала, що це звук ударів щебеню по машині. Але після вибуху побачила, що люди вискакують з автомобілів, кричать… Ми лягли на землю і не підіймали голови".

"Вони просто розстрілювали колону, це було просто знищення", - каже Людмила.

Разом з нею в машині були водій та її батьки.

Мама Людмили, Тамара Галішнікова, розповідаючи, постійно плаче.

"Це був тихий жах. Мені чоловік кричав - вилазь з машини, бо зараз вибухнемо. Сам він не міг вийти, бо був поранений в ноги. Я йому кажу - без тебе не піду. Я смикала дверцята авто, щоб його витягти, але їх заклинило. А потім побачила, як його тіло схилилося набік, він ліг на сидіння", - розповідає жінка.

Її чоловік загинув, кулі влучили в голову.

Автор фото, Служба безпеки України

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Через ці залізничні колії лише деякі змогли дістатися до лісосмуги

Змогли втекти восьмеро

Після цього жінки та водій вилізли з машини і вирішили дістатися лісосмуги. Вони мали перебратися через залізничну колію. Повзли навколішки разом з іще кількома людьми.

"Наш водій, Коля, він нас усіх виводив у ту посадку. Змогли вибратися восьмеро людей. Одного ми не довели… він був дуже поранений. Ми тягли його, перев'язували, щоб кров не бігла, але він знепритомнів. Вибачте….", - плаче жінка.

Її донька Людмила розповідає, що, вже ховаючись у лісосмузі, чули, як в "ГАЗелі" плаче немовля, але не могли його звідти забрати.

Дітей з тими, хто зміг втекти, не було.

Вони чули постріли у свій бік, поки йшли через очерет і багнюку.

Автор фото, youtube/24 канал

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Син Миколи Бондаренка загинув

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"Стріляли через автомобілі, щоб люди в посадку не бігли, добивали з автоматів", - каже Микола Бондаренко.

Він розповідає, що не пускав сина у цю поїздку, а коли той наполіг, бо обіцяв товаришу вивезти його сім'ю, вирушив слідом за ним, в іншій машині.

"Коли колона виїхала на насип, по ній почався шквальний обстріл. З автоматів, гранатометів. Попереду машина сина згоріла на моїх очах. Там ще була 6-річна дитина, бабуся і батько цієї дитини", - розповідає Микола Бондаренко.

"Я вибрався з машини і лежав головою вниз, у щебінці… Коліна прострелені. Хвилин 10 лежав. Потім перевалився через колію і доліз до лісосмуги", - згадує чоловік.

"Вони стріляли, поки не припинилися крики і стогін", - розповідає Микола Бондаренко.

Згодом він дізнався від дівчини, що їхала з його сином в одній машині, що хлопець, перед тим як загинув, встиг зупинити автомобіль, і тому вона змогла вибратися.

Люди дісталися села Ковшарівка, там їм підказали, де медпункт. Але окрім перекису водню нічого не було, тож пораненим лише промили і забинтували рани, розповів журналістам Микола Бондаренко.

Чоловік каже, що Дмитро, який організовував виїзд людей, робив це не вперше.

"Потім я почув, що його знайшли мертвим, з простреленою головою. Він жив у Куп'янську-Вузловому", - твердить Микола Бондаренко.

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