Кім Кардаш'ян заплатить понад мільйон доларів штрафу. У чому її звинуватили?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кім Кардаш'ян отримала 250 тисяч доларів за рекламу криптовалюти, не розголошуючи, що їй за це заплатили

Кім Кардашьян погодилася заплатити штраф у розмірі 1,26 мільйона доларів за рекламу EthereumMax на своїй сторінці в Instagram.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що зірка реаліті-шоу отримала 250 тисяч доларів за рекламу криптовалюти, не розголошуючи, що їй за це заплатили.

Вона також погодилася не рекламувати цінні папери криптоактивів протягом трьох років.

Її адвокат сказав BBC News: "Пані Кардаш'ян рада, що вирішила це питання з SEC".

"Кардаш'ян повністю співпрацювала з SEC від самого початку, і вона готова зробити все можливе, щоб допомогти SEC у цьому питанні", - зазначив адвокат.

"Вона хотіла залишити цю справу позаду, щоб уникнути затяжної суперечки. Угода, яку вона досягла з SEC, дозволяє їй це зробити, щоб вона могла рухатися вперед у своїх різноманітних бізнес-проєктах", - додав він.

"Оманлива реклама"

У січні інвестори подали до суду на Кардаш'ян, боксера Флойда Мейвезера-молодшого, баскетболіста Пола Пірса та творців EthereumMax.

Судовий позов стверджував, що вони співпрацювали з метою "оманливого просування та продажу" криптовалюти за схемою "накачування та скидання", розробленою для завищення ціни перед продажем інвесторам.

Тоді EthereumMax заперечував ці звинувачення.

Попри свою назву, EthereumMax не має юридичного чи ділового зв'язку з криптовалютою Ethereum.

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Джо Тайді

Кіберкореспондент

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Оскільки внутрішня цінність продукту незначна, ключовим є маркетинг - і, як і в багатьох сучасних галузях, вирішальну роль можуть зіграти знаменитості.

EthereumMax вклав величезну суму грошей у залучення таких знаменитостей, як Кім Кардаш'ян, і спочатку здавалося, що це спрацювало.

Але, як і у випадку з багатьма криптовалютами, падіння було таким же драматичним, як і зростання.

Навіть якби EthereumMax зберіг цінність, отриману після реклами знаменитостей, регулятори як у США, так і у Великій Британії були вкрай незадоволені маркетингом криптовалюти.

Криптоіндустрія все ще значною мірою нерегульована, але Кім Кардаш'ян приєдналася до дедалі більшого списку людей і компаній, покараних за розкрутку цих високоризикованих продуктів.

"Вельми спекулятивно"

Гарі Генслер, який очолює SEC, назвав цей випадок нагадуванням про те, що підтримка знаменитостей не обов'язково робить продукт вартим інвестування.

"Справа пані Кардаш'ян також служить нагадуванням знаменитостям та іншим, що закон вимагає від них повідомляти громадськості, коли і скільки їм платять за сприяння інвестуванню в цінні папери", - сказав він.

Пізніше у відео на YouTube про криптоінвестиції він додав: "Схвалення знаменитостей... не означає, що інвестиційний продукт вам підходить або навіть, чесно кажучи, що він законний. Навіть якщо підтримка знаменитостей є справжньою, кожна інвестиція має свої ризики та можливості".

"Коли йдеться про криптовалюту, пам'ятайте, що багато з них є дуже спекулятивними активами. Можливо, варто поцікавитися, чи підходить це вам, чи, може, це навіть шахрайство", - порадив він.