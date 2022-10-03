Ілон Маск представив людиноподібного робота Оптимуса

Шіона Маккаллум

Кореспондентка з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Tesla

Мільярдер Ілон Маск представив останній прототип робота-гуманоїда, який розробляє його компанія з виробництва електромобілів Tesla.

Оптимус з'явився на сцені у Кремнієвій долині, де помахав глядачам і піднімав коліна.

Генеральний директор сказав, що робот перебуває на стадії розробки, але його продажі розпочнуться вже за кілька років.

Роботів для масового ринку тестуватимуть на робочих місцях на автомобільних заводах, кажуть інженери компанії.

Прототип продемонстрували на сцені під час щорічної презентації на честь Дня штучного інтелекту Tesla.

Відвідувачам показали відео, на якому Оптимус виконує прості завдання, такі як полив рослин, перенесення ящиків і підняття металевих прутів.

Маск сказав, що роботи будуть вироблятися масово за ціною менше 20 000 доларів і будуть доступні через три-п'ять років.

На презентації керівник Tesla говорив про "майбутнє достатку".

"Це дійсно фундаментальна трансформація цивілізації, якою ми її знаємо", - сказав він.

"Шлях Термінатора"

Інвестори та фінансові аналітики висловили скептицизм щодо звернення Tesla до робототехніки, й порадили їй зосередитись на проєктах, ближчих до основного бізнесу Tesla - електромобілів.

Але Маск сказав, що хоче вирішити одну з найскладніших проблем штучного інтелекту: як створити машину, яка зможе замінити людину.

Підприємець, який свого часу попереджав про загрозу штучному інтелекту для людства, сказав, що Tesla хотіла переконатися, що перехід до суспільства, в якому роботи виконують роботу, а люди насолоджуватимуся перевагами, буде безпечним.

"Ми завжди маємо бути обережними, щоб не піти шляхом Термінатора", - попередив він, маючи на увазі блокбастер про кіборга-вбивцю.

Він додав, що Tesla впроваджує захисні засоби, зокрема кнопку зупинки, яку неможливо обійти.

Маск каже, що те, чи є публічна компанія соціально відповідальною, визначатимуть акціонери.

День штучного інтелекту Tesla спрямований на залучення та демонстрацію найновіших продуктів.