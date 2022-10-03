ЗСУ просуваються на Херсонщині та Донеччині. Теленовини ВВС
У випуску:
- Контрнаступ на Донеччині: ЗСУ звільнили Торське, "зачистили" Лиман.
- Бахмут: репортаж з передової.
- Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль Архангельське та Миролюбівку.
- Обстріли Запорізької області: як живе Комишуваха біля лінії фронту.
- Прем'єрка Естонії про перспективу України в НАТО і погрози Путіна.
- Як у Росії пояснюють поразки на фронті.
- Путін підвищує ставки, США не бачать реальної загрози застосування ядерної зброї - аналітик зі США.
- Українська культура в Оксфорді - концерт музики Валентина Сильвестрова.
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