ЗСУ просуваються на Херсонщині та Донеччині. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Контрнаступ на Донеччині: ЗСУ звільнили Торське, "зачистили" Лиман.
  • Бахмут: репортаж з передової.
  • Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль Архангельське та Миролюбівку.
  • Обстріли Запорізької області: як живе Комишуваха біля лінії фронту.
  • Прем'єрка Естонії про перспективу України в НАТО і погрози Путіна.
  • Як у Росії пояснюють поразки на фронті.
  • Путін підвищує ставки, США не бачать реальної загрози застосування ядерної зброї - аналітик зі США.
  • Українська культура в Оксфорді - концерт музики Валентина Сильвестрова.

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