Ілон Маск і всі-всі-всі. Як бос Tesla збурив світ "мирним планом" для України

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Інвестор та винахідник, мільярдер та засновник компанії Tesla Ілон Маск у понеділок ввечері вирішив поділитися у твіттері своїми пропозиціями щодо того, як досягти миру в Україні, та розмірковуваннями про те, як може завершитися війна.

Реакція не забарилася - Маску заочно відповіли високопоставлені політики, включно з президентом України, експерти, діячі культури та пересічні громадяни, а соцмережі вибухнули новими мемами.

Що сказав Маск

Усе розпочалось із твіта, в якому Маск виклав свої пропозиції щодо досягнення миру в Україні.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

Автор фото, Twitter

На думку Маска, дуже ймовірно, що кінцевий результат буде саме таким - "питання лише в тому, скільки людей помре до цього".

Також він додав, що "можливим, хоч і малоймовірним, результатом цього конфлікту може бути ядерна війна".

Мільярдер запустив у твіттері голосування щодо своїх пропозицій - станом на 14:00 за Києвом, за них проголосувало близько 60% користувачів, проти - близько 40%.

Після першої хвилі критики Маск поскаржився на атаку ботів та запустив нове голосування - цього разу питання звучало: "Те, чи є Донбас і Крим частиною України, має вирішити голосування людей, які там живуть". Таку пропозицію більшість учасників голосування підтримало - "за" висловилися 58%, а проти - 42%.

Також Маск зазначив, що зараз Росія проводить часткову мобілізацію, але якщо буде загроза Криму, то оголосить повну, і "смерті з обох боків будуть нищівними".

На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто переживають за народ України, мають шукати миру.

"Маску потрібна політінформація"

Одним із перших українських посадовців на твіт Маска відреагував радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що у нього є "кращі пропозиції". Серед них - звільнення Україною всіх своїх територій разом з Кримом, демілітаризація та денуклеаризація Росії, а також трибунал для воєнних злочинців.

Автор фото, Twitter

Пізніше Подоляк додав: "Tesla - гарна машина. Але сьогодні я віддаю перевагу HIMARS".

Згодом в суперечку втрутився президент України Володимир Зеленський, який запустив у твіттері власне голосування. Він запитав у своїх читачів, який Ілон Маск їм більше до вподоби - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Автор фото, Twitter

За перший варіант наразі проголосувало близько 80%, за другий - близько 20%.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань - не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб'ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - написав також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у твіттері.

Його колега, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Маск робить фундаментальну помилку: "Всі його ідеї виглядають як раціональна та позбавлена будь-якої емоції бізнес-стратегія. Аля для нас ця війна за існування, а тут, як казала Голда Меїр, не місце компромісам".

І резюмує: "Тому за старлінки дякуємо, але тут Маску потрібна "політінформація".

Від політики до жартів

Політик і волонтер Сергій Притула, який через свій фонд збирає гроші на допомогу ЗСУ, вирішив також "допомогти" і Маску - подарувавши йому підручник з історії.

"Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска. Тож разом із Ігорем Лаченковим ми відкрили збір коштів на підручник історії", - написав він і додав, що за пів години зібрали вже 25 тисяч доларів.

Автор фото, Twitter

Українські соцмережі у відповідь на твіти Маска вибухнули мемами.

Іван Марунич та Олександр Положинський не радять йому йти на гору Щекавицю, де українці начебто готують "оргію в момент ядерного удару".

Автор фото, Facebook

Дехто з користувачів натомість радить Маску щодо "малоймовірної перемоги України" проконсультуватися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Автор фото, Олександр Равчев

Інші порівнюють з одним з ексватажків так званої "ДНР" Ігорем "Стрєлковим" Гіркіним.

Автор фото, Володимир Попоп/Memagram

"Не для українців і не для Путіна"

Для багатьох в Україні такі твіти Маска виявилися несподіванкою - зокрема через те, що на початку війни очільник Tesla підтримав Україну і надав українському уряду доступ до своєї системи супутникового інтернету Starlink, що викликало обурення в РФ.

Партія терміналів Starlink прибула до України вже на початку березня - після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до гендиректора SpaceX з проханням підключити країну до супутникового інтернету.

Також після російського вторгнення в Україну Маск розпочав активні інтернет-баталії у соцмережах з Кремлем - зокрема 14 березня опублікував твіт, у якому напряму запропонував Володимиру Путіну дуель.

"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок. Ставка - Україна", - написав американський інженер англійською. І затегавши офіційний акаунт Кремля, вже російською додав: "Чи погоджуєтесь ви на цей бій?"

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Натомість економіст Сергій Фурса вважає, що твіт Маска - "не для українців і не для Путіна", а розрахований на американську аудиторію, і головна його мета - відволікти увагу від падіння акцій компанії Tesla.

"Що трапилося сьогодні? Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Tesla різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси", - написав Фурса у фейсбуці і додав, що не цей твіт призвів до падіння акцій Tesla, а навпаки - падіння акцій стало причиною появи твіта.

Схожу думку висловила й редакторка видання "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко.

"Акції Tesla впали, але тепер всі світові медіа напишуть не про це, а про "мироносицькі" наміри Маска", - написала вона.

Також журналістка вважає, що Маску, якого вона називає "новим Трампом", бракує інвесторів, тому він невдоволений війною, бо ті, хто вкладав гроші в його проєкти, тепер вкладають у ленд-ліз для України.

Реакція за кордоном

Провідні світові ЗМІ справді не змогли оминути увагою суперечливі заяви керівника Tesla та SpaceX. Окремі матеріали їм присвятили Bloomberg, CNN, Guardian тощо.

The New York Times написала, що Ілон Маск "занурився у геополітичні води", і у той час як світові лідери "здебільшого утримуються від висловлювання думок щодо того, як Україні слід вести війну, пан Маск, чиї міркування, як правило, привертають широку увагу в соціальних мережах, не виявив сором'язливості" у своїх пропозиціях щодо мирної угоди.

Колумніст Thе Washinghton Post Макс Бут у статті під заголовком "Вибач, Ілон Маск. У тебе немає формули завершення війни в Україні" гостро розкритикував "мирні пропозиції" американського мільярдера, у яких, на його думку, "немає нічого ані практичного, ані морального".

"Це все одно, що Путін вторгся б на Аляску і вимагав референдуму про те, чи хочуть мешканці Аляски знову бути частиною Росії", - написав він.

Не залишилися осторонь і закордонні політики.

Наприклад, президент Литви Гітанас Науседа написав у твіттері: "Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це".

Автор фото, Twitter

Реакція у Росії

Натомість у Росії, вочевидь, твіти Маска викликали скоріше схвальну реакцію.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ініціативи Ілона Маска позитивним фактом і зазначив, пропозиції Маска "не дали спати багатьом у Європі".

"Там багато ідей заслуговують на увагу. Щодо референдумів, то жителі вже висловили своє ставлення", - цитує Пєскова РБК.

Сподобався твіт Маска, судячи з усього, також заступнику голови Ради безпеки РФ і колишньому президенту Дмитру Медвєдєву.

"Честь і хвала Ілону Маску! Однак тіньовий агент втратив прикриття. Заслуговує на нове звання, швидко. Його наступний твіт буде звучати так: Україна - штучна держава. Чекаємо..." - написав Медвєдєв англійською мовою.