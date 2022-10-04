У Чернівцях застрелили поліцейську. Вона приїхала на виклик про розпусні дії в школі

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Чернівецької області

У Чернівцях поліція розшукує чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її напарника, коли вони намагалися його затримати. Невідомого підозрюють у вчиненні розпусних дій на території школи.

Як повідомила поліція Чернівецької області, патрульні поліцейські виїхали на виклик до місцевої школи. Заявниця розповіла, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські розпочали огляд території. У цей час зловмисник здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї в бік правоохоронців.

У результаті загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин, а її напарник Олександр Гуцула отримав поранення. Його доправили у лікарню.

Поліція повідомляє, що зараз триває операція із затримання стрільця. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. У місті перекрили вулицю Воробкевича поблизу школи №27, де сталася стрілянина.

Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності, заявили у поліції. Діти перебувають у безпеці, їх забрали рідні.

Автор фото, Націнальна поліція

22-річна Таїсія Татарин прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го. Національна поліція України опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці пост, в якому висловила співчуття рідним дівчини.

"Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті, - йдеться в повідомленні. - У пам'яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою".