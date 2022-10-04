"Ці очі багато бачили". Фотосесія звільненого з російського полону азовця "Ореста"

22 хвилин(и) тому

Автор фото, libkos

У мережі з'явились фото звільненого з російського полону азовця Дмитра "Ореста" Козацького. Світлини опублікували українські фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці в інстаграмі.

"Ми багато спілкувались вчора, і про Маріуполь, і про полон, і про звичайне життя. Ви почуєте ці історії з майбутніх інтерв'ю. А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили", - написали фотографи.

У перші ж години після публікації проєкт зібрав сотні коментарів та перепостів у соцмережах.

Дмитро "Орест" Козацький - голова пресслужби окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" родом з Житомирщини. Він є автором фото оборонців "Азовсталі", які облетіли світ, а на початку вересня здобули переможні місця на фотовиставці у Парижі.

Автор фото, Дмитро Козацький Підпис до фото, Фото, яке назвали "Світло переможе", здобуло премію на фотовиставці у Парижі

Його фільм "Останній день на Азовсталі" отримав премію цьогорічного фестивалю документального кіно Kharkiv MeetDocs.

21 вересня Україна повернула з російського полону 215 військових, серед яких був і Дмитро Козацький.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - цитують "Ореста" автори фотосесії.

У своєму першому пості після звільнення з полону Орест написав, що всі чотири місяці українські захисники вірили, що про них не забули і відчували підтримку українців.

На світлинах після полону "азовець" виглядає помітно схудлим та виснаженим.

Автор фото, libkos

Автор фото, libkos

Автор фото, libkos

Після звільнення з полону РФ українські військові неодноразово жалілися на неналежне ставлення.

Зокрема, Михайло Діанов, військовослужбовець батальйону морської піхоти 36-тої окремої бригади ЗСУ, який також боронив Маріуполь, у полоні не отримував належної медичної допомоги та згодом згадував про знущання з полонених.

Автор фото, Юрій Лаврушко

У понеділок командири захисників "Азовсталі" вперше після російського полону зустрілися з родинами.

Обійняти найрідніших воїни змогли у Стамбулі, де перебувають після звільнення з полону від 21 вересня.