Командири захисників "Азовсталі" вперше зустрілися з рідними
Командири захисників Маріуполя вперше після російського полону зустрілися з родинами.
Обійняти найрідніших воїни змогли у Стамбулі, де перебувають після звільнення з полону 21 вересня.
3 жовтня усіх п'ятьох командирів - командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка, командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу та заступника командира "Азова" Святослава Паламара удостоїли звань Героїв України та нагородили орденами "Золота зірка".
Тепер вони - Герої України, офіційно.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.