Голова НБУ подав у відставку: "Я виконав свою місію"

5 годин(и) тому

Автор фото, НБУ

Сьогодні голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ", - цитує його сайт НБУ.

Шевченко наголошує, що вважає свою місію у банку виконаною, попри те, що його каденція ще не завершилася:

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером - і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни".

Він також вважає що НБУ та його команда "гідно склали іспит" війною.

"З початком повномасштабної війни Національний банк:

забезпечив безперебійну роботу фінансової системи,

не допустив паніку на валютному ринку,

зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів,

втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни,

підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни".

Кирило Шевченко каже, що попри війну, НБУ є сильною інституцією, і залишиться такою й надалі.

"На сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор", - заявив голова НБУ.

"Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться і надалі".

Проблеми економіки та бюджету

У липні голова НБУ виступив проти продовження емісії гривні, яка, на його думку, збільшить інфляцію, ціни та підірве довіру до гривні та чинної влади.

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Тоді Кирило Шевченко у блозі на "Українській правді" відверто написав, що емісія дала країні необхідний час, але вона не може вирішити проблеми економіки та бюджету. За його словами, друк банкнот не може забезпечити перерозподіл грошей на пріоритетні для воюючої країни завдання і провокує зростання бідності.

Шевченко тоді прогнозував, що висока інфляція може достатньо швидко знецінити доходи та заощадження широких верств українців. Короткострокові вигоди отримають лише власники реальних активів, валюти, інших цінностей та експортери товарів та послуг.

З того часу частка "друку грошей" у покритті величезного бюджетного дефіциту дещо зменшилася, а частка міжнародної фінансової допомоги - зросла.

У Національному банку нагадують, що до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення на посаду голови Нацбанку, правління НБУ продовжує виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю Національно банку в поточному складі.

Голосування за відставку Кирила Шевченка може відбутися у цей четвер, повідомив заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк у телеграмі.