США надають новий безпековий пакет на $625 млн: що в ньому

43 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

США повідомили про надання Україні нового пакету допомоги на 625 млн доларів. Це перший пакет після проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях України.

Про це стало відомо після телефонної розмови президента США Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським. У розмові також взяла участь і віцепрезидент США Камала Гарріс.

Під час розмови президент США підкреслив, що Сполучені Штати ніколи не визнають спроб Росії анексувати українські території. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент Байден також наголосив на тому, що США і далі будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Як повідомив після розмови президент Зеленський, "обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту агропродукції морем".

"Мені приємно було почути слова Президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це дійсно так: наша перемога в цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії", - йдеться у повідомленні Володимира Зеленського в Телеграм.

Нова порція американської допомоги передбачає надання Україні зброї та обладнання, включно із системами HIMARS, артилерійськими системами та боєприпасами.

Як уточнив голова Офісу українського президента Андрій Єрмак у телеграмі, йдеться про надання додаткових чотирьох систем HIMARS, боєприпасів до них, артилерійських систем та бронетехніки.

У Пентагоні також повідомили, що крім чотирьох HIMARS та боєприпасів до них, у пакеті також є:

16 гаубиць калібру 155 мм і 75 тисяч артилерійських снарядів до них,

500 високоточних 155-мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем

16 гаубиць калібру 105 мм, 30 тисяч мінометних мін калібру 120 мм,

200 панцирних транспортних засобів MaxxPro,

200 тисяч патронів для стрілецької зброї,

обладнання для встановлення загороджень,

протипіхотні боєприпаси "Клеймор" і польове обладнання.

Загалом, як йдеться у довідці Пентагону щодо підтримки України, Сполучені Штати надали безпекової допомоги на 17.5 мільярдів доларів від січня 2021 року. Із них 16,8 млрд доларів надійшло від початку російського вторгнення.

До цієї допомоги зокрема входять:

понад 1400 протиракетних систем Stinger;

понад 8 500 протитанкових систем Javelin;

понад 700 тактичних систем Switchblade;

142 далекобійних артилерійських систем Howitzers калібру 155mm та 36 Howitzers калібру 105mm;

38 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).