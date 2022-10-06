Голові НБУ повідомили про підозру. Він раніше заявив про відставку

55 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Тоді, як Верховна Рада готується проголосувати за подання президента щодо звільнення голови НБУ, САП та НАБУ повідомили про підозру Кирилу Шевченку.

За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це відбулося в рамках розслідування справи "Укргазбанку", який є одним із найбільших та "системоутворюючих" банків України.

Підозри у цій справі, крім Кирила Шевченка, отримали ще чотири особи.

Правоохоронці підозрюють, що діяльність службових осіб державного банку призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

У САП та пояснюють: службові особи банку укладали фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, "які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам".

Все це, за даними слідчих, відбувалося впродовж 2014 - 2019 років. Саме тоді Кирило Шевченко був спочатку виконуючим обов'язки, а згодом головою правління "Укргазбанку".

У САП окремо наголошують, що підозра не стосується "періоду перебування діючого голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України".

Призначення і два звільнення

4 жовтня Кирило Шевченко написав прохання про відставку, пояснивши таке рішення станом здоров'я. Водночас у заяві, яку подала пресслужба НБУ, він також наголосив, що вважає свою місію у банку виконаною, попри те, що його каденція ще не завершилася:

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером - і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни".

У липні цього року голова НБУ виступив проти продовження емісії гривні, яка, на його думку, збільшить інфляцію, ціни та підірве довіру до гривні та чинної влади.

На посаду голови НБУ Кирила Шевченка - на той момент голову правління "Укргазбанку" - призначили у липні 2020 року.

Його попередник, Яків Смолій, написав заяву про відставку, посилаючись на політичний тиск на нього на його команду в НБУ. За півтора місяця до цього він розповідав в інтерв'ю ВВС News Україна, що не збирається у дочасну відставку і "почувається дуже впевнено, бо ми (НБУ) маємо професійну команду".

Під час призначення Кирила Шевченка від деяких депутатів, зокрема і тодішніх членів президентської фракції "Слуга народу", лунали застереження про причетність потенційного голови НБУ до кримінальних справ. Проте інші наголошували на його міцній професійній репутації банкіра.

Після свого призначення головою НБУ, за яке проголосували 332 депутати, Кирило Шевченко провів низку кадрових змін у Національному банку. А вже за два з половиною місяці після призначення нового голови НБУ занепокоєння ситуацією, що склалася в центральному банку України, висловили увагу в МВФ. Там також закликали зберегти незалежність Нацбанку.

Разом із тим, НБУ залишався одним із ключових державних органів, що провадив переговори із МВФ, а також відіграв центральну роль у збереженні економічної та фінансової стабільності в Україні у перші місяці війни.

Саме на цьому наголошував у своїй заяві про звільнення і Кирило Шевченко, - він вважає, що його команда "гідно склали іспит" війною.