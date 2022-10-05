Подвійна атака дронами на Білу Церкву. Під удар могла потрапити військова частина

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Автор фото, Getty Images

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Фото ілюстративне

Вночі росіяни двічі атакували Білу Церкву дронами-камікадзе типу іранських Shahed-136, є один постраждалий, повідомив вранці керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Пізніше він підтвердив, що у місті було шість влучань, і в результаті пошкоджена інфраструктура.

Атака почалася близько 2-ої ночі, повторилася через годину, і до 8 ранку пожежі все ще тривали.

У мережі поширюють відео, де видно багато палаючих будівель, які стоять поруч. На відео будівлі схожі на військову частину, що дислокується в Білій Церкві.

Автор фото, скріншот із відео з соцмереж

Проросійські телеграм-канали стверджують, що дрони били по військовій частині.

Пізніше Ігор Луценко, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, написав у своєму фейсбуці, що росіяни завдали удару по пункту постійної дислокації його бригади, який розташований в Білій Церкві.

"Вночі ворог завдав удару дронами-камікадзе по пункту постійної дислокації моєї бригади. Я там був лише раз у житті, але, принаймні, знаю, як виглядають ці древні будівлі", - пише Луценко.

Повітряні сили ЗСУ кажуть, що вночі збили над Україною шість інших дронів-камікадзе.

Ні російське, ні українське військове керівництво поки що ніяк офіційно не коментували влучання по Білій Церкві. Чи є втрати серед українських військових, якщо військова частина справді постраждала, також офіційно не повідомляли.

Місто розташоване приблизно за 70 кілометрів на південь від Києва та за 190 кілометрів від білоруського кордону.

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