Вирвані зубні протези та фалоімітатор. На Харківщині знайшли нову катівню
Слідчі заявили, що знайшли ще одну катівню на Харківщині. Жителі звільненого села Піски-Радьківські розповіли поліції, що там тримали місцевих, ветеранів АТО та полонених із ЗСУ.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Обережно, фото в матеріалі можуть вас засмутити.
"Сусіди постійно чули звідти крики", - написав він у фейсбуці, посилаючись на слова місцевих.
Зараз поліції відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування протигаза з тліючою ганчіркою.
"Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут", - розповів Болвінов.
Він зазначив, що поліції відомі прізвища та імена всіх військових, над якими знущались росіяни.
Слідчі та прокурори працюють над встановленням подій, які відбулися у цій катівні.
Це вже не перша катівня на Харківщині. Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявляв про існування щонайменше 10 місць незаконного утримання громадян на Харківщині.
Зокрема, дві катівні знайшли в Балаклії, а також в Ізюмі та Вовчанську.
Одну з катівень облаштували в друкарні в Балаклії. Затриманих там цілодобово тримали в чотирьох пластикових боксах, які привезли з місцевого суду.
На стінах карцерів від руки було видряпано на стінах "Отче наш", а також відлік днів, скільки люди там перебували. Поліція також знайшла там молотки, мотузку та оголені дроти.