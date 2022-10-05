Вирвані зубні протези та фалоімітатор. На Харківщині знайшли нову катівню

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Сергій Болвінов, Нацполіція

Слідчі заявили, що знайшли ще одну катівню на Харківщині. Жителі звільненого села Піски-Радьківські розповіли поліції, що там тримали місцевих, ветеранів АТО та полонених із ЗСУ.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

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"Сусіди постійно чули звідти крики", - написав він у фейсбуці, посилаючись на слова місцевих.

Зараз поліції відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування протигаза з тліючою ганчіркою.

"Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут", - розповів Болвінов.

Автор фото, Сергій Болвінов, Нацполіція Підпис до фото, Коробка із вирваними зубними протезами

Він зазначив, що поліції відомі прізвища та імена всіх військових, над якими знущались росіяни.

Слідчі та прокурори працюють над встановленням подій, які відбулися у цій катівні.

Це вже не перша катівня на Харківщині. Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявляв про існування щонайменше 10 місць незаконного утримання громадян на Харківщині.

Зокрема, дві катівні знайшли в Балаклії, а також в Ізюмі та Вовчанську.

Автор фото, Сергій Болвінов, Нацполіція

Одну з катівень облаштували в друкарні в Балаклії. Затриманих там цілодобово тримали в чотирьох пластикових боксах, які привезли з місцевого суду.

На стінах карцерів від руки було видряпано на стінах "Отче наш", а також відлік днів, скільки люди там перебували. Поліція також знайшла там молотки, мотузку та оголені дроти.