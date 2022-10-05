З Верховного суду таки відрахували суддю Львова, в якого знайшли громадянство Росії

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Верховний суд

Голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування зі штату ВС судді Богдана Львова, який очолював Касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Він втратив посаду на підставі інформації СБУ про наявність в нього російського громадянства.

Своє рішення Князєв обґрунтував вимогою Конституції, яка дозволяє припиняти повноваження судді у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше", - наголосив він.

Напередодні збори суддів Касаційного господарського суду не змогли звільнити суддю. Їм забракло одного голосу.

За словами Князєва, під час війни, на якій гинуть тисячі українців, Верховний суд не може дозволити наявність сумнівів в об'єктивності та неупередженості своїх суддів, а звинувачення на адресу судді Львова "серйозно шкодять авторитету Верховного суду".

Князєв додав, що Богдан Львов не позбавлений права доводити відсутність у нього російського громадянства.

Сам Львов спростовував, що має російське громадянство, а відповідні звинувачення називав "брудною кампанією з підриву не лише довіри до нього, але й до всього Верховного суду.

Провал голосування

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У вересні журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що суддя Богдан Львов з 1999 року має громадянство Росії.

За даними журналістів, у заяві на отримання громадянства підставою для видачі вказано його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році.

Згодом наявність російського громадянства у судді Верховному суду підтвердила Служба безпеки України, повідомила пресслужба суду.

В СБУ зазначили, що перевірка триває і про її результати повідомлять додатково.

Крім того, джерело в силових відомствах РФ підтвердило російській державній агенції "РИА Новости", що Богдан Львов справді має російський паспорт.

Сам суддя заявив, що він - громадянин України, а кампанія про наявність російського громадянства - "брехлива та замовна". На підтвердження своїх слів Богдан Львов заявив, що пройшов поліграф і опублікував результати експертизи.

Дослідження провела Всеукраїнська асоціація поліграфологів за участі двох експертів. Згодом суддя повторно пройшов поліграф у державному компетентному відомстві.

"Результат перевірки: мої заяви про те, що я не є громадянином Росії і ніколи не мав паспорта громадянина Росії - правдиві", - написав Богдан Львов.

Львов наголосив, що працює суддею України майже 30 років і за цей час не було жодного випадку, коли б він надавав перевагу Росії чи пов'язаним з нею підприємствам.

Він припустив, що така інформація щодо нього спрямована на "вивільнення посади голови суду, що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".

Автор фото, Bogdan Lvov Підпис до фото, У травні Богдан Львов одержав диплом кандидата наук

Правоохоронці почали розслідування, на час якого Львова позбавили доступу до державної таємниці.

А у Верховному суді спробували звільнити Богдана Львова за стандартною процедурою - голосуванням зборів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Але під час голосування 3 жовтня його не змогли звільнити.

Усього відставку Львова підтримала 21 людина, проти - 18. А необхідно було набрати 22 голоси.