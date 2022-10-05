Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії
Володимир Путін своїм указом доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії.
Зокрема, російському уряду доручено "прийняти у федеральну власність" об'єкти ЗАЕС. Експлуатацію АЕС, згідно з указом, передано "Експлуатаційній організації Запорізької АЕС", створеної "Росенергоатомом".
Водночас президент українського держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін у зверненні до атомників заявив, що станція як і раніше працюватиме згідно з українським законодавством, а всі рішення ухвалюватимуть у Києві. Він взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.
"Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом", - наголосив Котін.
За його словами, технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії.
Котін закликав працівників ЗАЕС не здаватися і не підкорятися російській окупаційній адміністрації.
Російські військові обстріляли та захопили Запорізьку АЕС 4 березня.
Останні кілька місяців Росія та Україна неодноразово звинувачували одна одну в обстрілах станції.
На початку вересня на ЗАЕС побувала моніторингова місія МАГАТЕ на чолі з генеральним директором організації Рафаелем Гроссі.
В Енергоатомі тоді повідомили, що росіяни не пустили інспекторів у кризовий центр, де перебувають російські військові, і не прибрали з території ЗАЕС військову техніку.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 10 вересня оприлюднило доповідь за підсумками візиту своєї місії на станцію. Хоча експерти не зафіксували біля станції критичних пошкоджень, які могли б призвести до викиду радіації, вони рекомендували негайно припинити обстріли ЗАЕС.
Також в МАГАТЕ відзначили стресовий стан працівників станції, які продовжують працювати попри російську окупацію та нестачу персоналу.