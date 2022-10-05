Ілон Маск знову хоче купити Twitter. А також створити загадковий додаток Х

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, який напередодні збурив світ своїми пропозиціями щодо "мирного плану" для України, знову потрапив до новинних заголовків - але вже з іншого приводу.

Як виглядає, він знову хоче купити Twitter. Минула спроба мільярдера купити платформу завершилася нічим - тоді він заявив, що передумав, бо йому не надали повної інформації про кількість ботів у соцмережі.

Тепер Маск передумав знову - у листі, який адвокати Маска у вівторок надіслали раді директорів компанії Twitter, вони пишуть, що мільярдер готовий запропонувати за контрольний пакет акцій ту саму ціну, що й у квітні - $54.20 за акцію, або 44 млрд за весь пакет.

Маск несподівано змінив рішення лише за кілька тижнів до початку судового процесу, ініційованого компанією Twitter після того, як він останньої миті відмовився від угоди минулого разу. Коментатори вважали, що компанія Twitter мала більше шансів на перемогу в суді.

У листі від Маска йдеться про те, що він готовий заплатити запропоновану раніше суму, коли збере гроші. Мільярдер просить не розпочинати судовий розгляд.

На новинах про те, що Маск знову передумав, акції соцмережі зросли в ціні майже на 13%, але торгівлю ними на Нью-Йоркській біржі незабаром призупинили. Виросли й акції Tesla.

Маск став найбільшим акціонером Twitter у квітні, викупивши одразу 9,1% акцій компанії. Вартість угоди склала 2,64 млрд доларів, що означало загальну оцінку Twitter на рівні майже 30 млрд доларів.

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Бізнесмен заявив, що готовий викупити акції, що залишилися, ще дорожче - по 54,2 долара за кожну, що довело суму операції до рекордної - 44 млрд доларів.

Проте вже в липні Маск передумав, заявивши, що компанія не надала йому докладної інформації про фейкові облікові записи, що існують на платформі. Їх, за деякими оцінками, може бути до 20%.

У соцмережі заявили, що насправді Маск передумав через те, що акції на той час дещо впали в ціні.

Перед цим Маск та Twitter підписали контракт, відповідно до якого бізнесмен зобов'язався виплатити мільярдну компенсацію, якщо угоду буде скасовано за його ініціативою. Twitter, втім, у суді мав намір домагатися не виплати цієї компенсації, а здійснення угоди з купівлі.

Деякі спостерігачі вважають, що зараз Маск просто намагається виграти час. У Twitter не відповіли на прохання ВВС про коментар.

Втім, ще до цих подій аналітики скептично ставилися до перспективи покупки Маском Twitter, звертаючи увагу на те, що бізнесмен, по суті, хотів переплатити за платформу, яка сьогодні не надто успішно приваблює нових користувачів.

Джерела ВВС всередині компанії кажуть, що менеджмент поки що ніяк не коментував нову ініціативу Маска.

Аналітик компанії Wedbush Securities Ден Айвс каже, що шанси на перемогу в суді Маска були дуже невисокими.

"Перспектива укладати угоду за рішенням суду після затяжного розгляду в Делавері не була ідеальною. Якщо натомість піти іншим шляхом і здійснити угоду, Маск уникне величезного головного болю, пов'язаного із судом", - говорить він.

До того ж, каже він, покупка Маском такої популярної соцмережі, напевно, викличе бурю хвилювань і масу питань у Вашингтоні, додає аналітик.

"Всеохопний" додаток

У своєму твіттері разом із оголошенням про купівлю цієї соцмережі Маск згадав про загадковий додаток Х.

"Купівля Twitter - це прискорення створення X, всеохопного додатка", - написав він.

Як пише редакторка ВВС з питань технологій Зої Кляйнман, він цілком може мати на увазі щось на кшталт надзвичайно успішного китайського додатка WeChat. Це такий собі "супердодаток", який об'єднує багато різноманітних сервісів, зокрема обмін повідомленнями, соцмережі, платежі та замовлення їжі - на заході такого ще немає.

Порівняно зі своїми конкурентами, Twitter є відносно невеликою платформою з приблизно 300 мільйонами користувачів щомісяця, і вона ніколи не мала експоненційного зростання як, скажімо, TikTok або Instagram. Але її вважають впливовою і широко використовують політики, світові лідерами та бізнесмени для обміну коментарями та думками.

Коли Маск вперше оголосив про свої наміри купити Twitter, він сказав, що хоче відкрити платформу для більшої "свободи слова" та меншої модерації - непросте завдання для будь-якої компанії соціальних медіа, що мають дотримуватися різноманітних регіональних правил і законів щодо мови ненависті.

Хоча це, безсумнівно, хороша новина для компанії Twitter, акції якої зросли на 20% після оприлюднення листа адвоката, Маск може вирішити перетворити платформу на зовсім інший ігровий майданчик. Це може відштовхнути його нинішніх шанувальників, але також привернути цілком нову аудиторію. У будь-якому випадку, генеральний директор Параг Агравал, ймовірно, струшує пил зі свого резюме.