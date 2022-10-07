Соратник Яценюка та революціонер "Ощадбанку". Хто такий новий голова НБУ Андрій Пишний

44 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада призначила новим керівником Національного банку Андрія Пишного. Він з 2014 року очолював державний "Ощадбанк", який кардинально реформував і вивів в лідери ринку.

Але окрім юридичної та банківської кар'єри, у 47-річного Пишного ще й багата політична біографія.

Раніше парламент звільнив з посади керівника Нацбанку Кирила Шевченка, який подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Трохи згодом стало відомо, що Шевченко є фігурантом розслідування про корупцію в "Укргазбанку", який він раніше очолював.

Реформа "Ощадбанку"

Андрій Пишний закінчив юридичний факультет Чернівецького університету, де після навчання певний час викладав на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права.

Паралельно він займався юриспруденцією - спочатку у власній фірмі, а потім спільно з Арсенієм Яценюком у фірмі "Юрек-Ауді".

Банківську кар'єру він розпочав у 2000 році в "Ощадбанку" - очолив там юридичне управління. Вже згодом, просуваючись по кар'єрних сходах в "Ощадбанку", він паралельно отримав і банківську освіту - закінчив Українську академію банківської справи.

Після приходу до влади Віктор Януковича, Андрій Пишний іде з "Ощадбанку" і повертається туди лише у 2014 році після президентських виборів, на яких виграє Петро Порошенко. З того часу в державному банку починаються кардинальні реформи.

Чотири роки поспіль "Ощадбанк" стає переможцем комплексного рейтингу "50 провідних банків України" за версією щорічного незалежного дослідження інформаційного агентства Financial Club.

Саме під керівництвом Пишного цей банк активізував роботу з повернення проблемних кредитів та вийшов у прибуток.

Давній соратник Яценюка

Андрій Пишний є давнім політичним соратником Арсенія Яценюка. Вони разом у 2010 році зосереджуються на політичному проєкті "Фронт змін". Партія бере участь як в президентських, так і в парламентських виборах.

Але згодом стає відомо про переговори "Фронту змін" з партією "Батьківщина" щодо створення спільного списку кандидатів у народні депутати. У 2012 році ці політсили разом пішли на парламентські вибори.

Автор фото, Уніан

Так Андрій Пишний потрапив до Верховної Ради. Він стає заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні 2012 стає лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщина" в Раді.

Згодом у 2014 році він знову повертається до "Ощадбанку", обіймає посаду голови правління. Політикою вже не займається, а зосереджується на реформі банку.

Також донедавна Андрій Пишний тісно співпрацював з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком в межах групи "Єрмака-Макфола", яка розробляє пропозиції по санкціях.