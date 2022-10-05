Алек Болдвін досяг угоди з родиною Галини Гатчинс, яку випадково застрелив на зйомках

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українську операторку Галину Гатчинс випадково застрелили на знімальному майданчику

Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю української операторки Галини Гатчинс після того, як вона загинула внаслідок пострілу з реквізитної зброї на знімальному майданчику.

Зйомки стрічки "Раст" продовжаться в січні, а Метью, вдівець Галини Гатчинс, стане виконавчим продюсером фільму.

Усі сторони вважають, що смерть Гатчинс стала нещасним випадком, сказав її чоловік.

У судовому позові, поданому зокрема проти Болдвіна та продюсерів, йшлося про порушення галузевих стандартів.

Конкретні умови мирової угоди, яку має затвердити суд, не розголошуються.

У своїй заяві Гатчинс сказав, що до нових зйомок будуть залучені "всі головні учасники", що, за його словами, стане способом "віддати данину" останній роботі його покійної дружини.

"Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини", - додав він - Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком".

"Болісна ситуація"

Автор фото, PA Media

Алек Болдвін опублікував свою реакцію в інстаграмі: "Ми раді оголосити сьогодні про врегулювання цивільної справи, поданої від імені сім'ї операторки Галини Гатчинс.

Протягом цього нелегкого процесу в усіх було бажання зробити те, що краще для сина Галини.

Ми вдячні всім, хто долучився до вирішення цієї трагічної та болісної ситуації".

Режисер Rust Джоель Соуза, який також був поранений під час стрілянини на ранчо Bonanza Creek поблизу Санта-Фе в Нью-Мексико, заявив у середу, що тепер він присвятить себе "вшануванню спадщини Галини, щоб вона могла пишатися".

"Хоча це, звичайно, гірко, але мені приємно, що разом ми завершимо те, що ми з Галиною розпочали", - сказав він.

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Інцидент стався в жовтні минулого року, коли Болдвін вправлявся у діставанні пістолета.

Продюсери фільму були оштрафовані та різко розкритиковані владою за недотримання правил безпеки.

Згідно з заявою Департаменту довкілля Нью-Мексико, творці стрічки "Раст" продемонстрували "явну байдужість до відомих небезпек, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї на знімальному майданчику".

Агентство наклало на Rust Movie Productions максимальний штраф у розмірі 136 793 доларів США.

Пізніше продюсери фільму оскаржили офіційний звіт, заявивши, що компанія "виконала всі відповідні протоколи безпеки".

Поліція також оприлюднила кадри зі знімального майданчика, включно з наслідками смертельної стрілянини.

Через майже рік після трагедії слідчі в Нью-Мексико ще не висунули кримінальних звинувачень, але вважається, що розслідування досі триває.