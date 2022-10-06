Нобелівську премію з літератури отримала француженка Анні Ерно

1 година тому

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Нобелівський комітет у Стокгольмі назвав ім'я лауреатки премії з літератури 2022 року - нею стала французька письменниця Анні Ерно.

Як йдеться у повідомленні комітету, премію їй вручили "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам'яті".

Минулорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури став письменник з Танзанії Абдулразак Гурна.

Нобелівська премія з літератури присуджується Шведською академією і складає 1,14 млн доларів.

За заповітом Альфреда Нобеля, премію з літератури присуджують автору "найкращого літературного твору ідеалістичної спрямованості". Що малося на увазі під цим визначенням - досі є предметом суперечок.

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Зараз у Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Раніше вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії та медицини: