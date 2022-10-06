Невгамовний Маск. Що він знову написав про Україну

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Після того, як кілька днів тому Ілон Маск збурив світ "мирним планом" для України, він, вочевидь, вирішив не зупинятися і продовжити твіттер-баталії щодо українсько-російського питання.

У відповідь та твіт американського сенатора Ліндсі Грема, який "з усією повагою до Ілона Маска" заявив, що йому "потрібно зрозуміти факти щодо російського вторгнення в Україну", і провів невеликий екскурс в історію, Маск виклав мапу голосування на виборах в Україні у 2012 році.

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"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні в будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе", - написав Маск.

"Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії", - додав він.

Цей твіт спровокував шквал коментарів.

Босу компанії Tesla нагадали, що у 2019 році у більшості регіонів України, включно з окупованими росіянами частинами Запорізької та Херсонської областей, проголосували за партію Володимира Зеленського.

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На це Маск відповів, що "Херсонщина та Запоріжжя майже напевно не хочуть приєднуватися до Росії - анексія цих регіонів мала на меті забезпечити сухопутний коридор і водопостачання до Криму".

"Звісно, не кожен, хто проголосував за проросійську партію, хоче приєднатися до Росії, але також невірно було б казати, що ніхто цього не хоче", - також написав Маск.

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На це йому зокрема відповів Пол Массаро, старший радник Комісії з безпеки та співробітництва в Європі.

Він виклав карту голосування за незалежність України 1991 року.

"Кожен регіон проголосував за незалежність, включно з Кримом. Будь ласка, зупиніться", - написав він.

Не лише Україна

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Буквально одразу ж після своїх попередніх твітів про "мирний план" для України, які прогнозовано викликали бурхливу реакцію, Маск знову потрапив до новинних заголовків - але вже з іншого приводу.

Він несподівано оголосив, що знову хоче купити Twitter. Минула спроба мільярдера купити платформу завершилася нічим - тоді він заявив, що передумав, бо йому не надали повної інформації про кількість ботів у соцмережі.

Тепер Маск передумав знову - у листі, який адвокати Маска у вівторок надіслали раді директорів компанії Twitter, вони пишуть, що мільярдер готовий запропонувати за контрольний пакет акцій ту саму ціну, що й у квітні - $54,20 за акцію, або $44 млрд за весь пакет.

Маск несподівано змінив рішення лише за кілька тижнів до початку судового процесу, ініційованого компанією Twitter після того, як він останньої миті відмовився від угоди минулого разу. Коментатори вважали, що компанія Twitter мала більше шансів на перемогу в суді.

Також у своєму твіттері разом із оголошенням про купівлю цієї соцмережі Маск згадав про загадковий додаток Х.

"Купівля Twitter - це прискорення створення X, всеохопного додатка", - написав він.

Як зазначила редакторка ВВС з питань технологій Зої Кляйнман, він цілком може мати на увазі щось на кшталт надзвичайно успішного китайського додатка WeChat.

Це такий собі "супердодаток", який об'єднує багато різноманітних сервісів, зокрема обмін повідомленнями, соцмережі, платежі та замовлення їжі - на заході такого ще немає.