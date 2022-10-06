Масовані ракетні удари по Запоріжжю. Перші повідомлення з місця подій

1 година тому

Автор фото, Запорізька ОВА

На світанку росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя. Одна жінка загинула, підтвердив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Об 11-ій годині він повідомив, що росіяни знову вдарили ракетами по місту.

Наслідки та інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Від першої атаки постраждали щонайменше 10 людей, 8 із яких у лікарні, заявив секретар міської ради Олексій Куртєв. Двоє мешканців відмовилися від госпіталізації.

Спочатку Старух сказав, що загинули дві жінки, одна з яких померла в кареті швидкої, але потім він повідомив, що лікарі змогли врятувати її життя.

Автор фото, Getty Images

У соцмережах публікують фото та відео, на яких видно значні ушкодження палаючих житлових будинків, користувачі розповідають про руйнування цілих під'їздів.

"У ранкове небо підіймаються клуби диму. По вулиці розкидане скло та щебінь. Магазини навпроти розбиті", - каже журналіст ВВС Пол Адамс на місці атаки у Запоріжжі.

Під завалами будинків може бути щонайменше 5 людей, заявив Старух.

Пізніше він додав, що багатьох зуміли врятувати, серед них трирічна дівчинка, яка зараз у лікарні.

На місці триває рятувальна операція.

"Запоріжжя, сьогодні ми маємо триматися!" - додав Старух.

"Нащо вони це роблять?"

Ольга Чоботарьова живе близько біля будинків, які атакували вранці.

Вона каже, що з будинків повилітали вікна, а її донька так налякалась, що забилась у куток і не хотіла нікуди йти.

"Я не розумію, чому вони можуть це робити. Це були просто люди, діти. Вони нічого не зробили. Нащо вони мучать нас ось так?" - каже жінка.

Підпис до фото, Ольга Чоботарьова живе близько біля будинків, які атакували сьогодні вранці

Інший свідок нападу Алла Єрмаченко каже, що її старші родичі були в тій будівлі, по якій вдарили.

"Є дуже маленька надія, що вони живі. Нащо вони це роблять нам? Що вони намагаються довести? Вбиваючи старих людей. Що? Навіщо?"

"Нехай наші сльози капають не на землю, а на груди тих, хто запустив цю ракету", - каже Алла.

Автор фото, ДСНС

Ще одна атака на Запоріжжя

Старух написав у своєму телеграмі, що росіяни вдарили ракетами по інфраструктурі й попередив про можливий новий удар.

"Є велика вірогідність повторних ракетних атак", - повідомив губернатор о 8:30 ранку.

І близько 11-ої росіяни атакували місто знову.

Поки що деталей про новий удар немає.

Журналіст ВВС Пол Адамс каже, що клуби диму підіймаються в інших місцях у центрі міста.

Автор фото, ДСНС

Ця атака відбулася у той час, як ЗСУ досягають прогресу на Сході та Півдні.

"Але подібні сцени в Запоріжжі служать ще одним яскравим нагадуванням про здатність Росії завдавати ударів без розбору", - підсумовує журналіст ВВС Пол Адамс.