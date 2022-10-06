"Нас тримали в Москві". Азовці розповіли нові деталі про полон

1 година тому

Автор фото, СБУ

Четверо звільнених командирів полку "Азов", які після обміну перебувають в Україні, дали першу пресконференцію, де розповіли про деталі полону та те, чим зараз займаються.

Вони сказали, що принаймні декого з них утримували в Москві, розповіли про те, як російська розвідка намагалася їх завербувати, а також про Оленівку та те, як приймали рішення вийти з "Азовсталі".

Вихід із "Азовсталі"

Азовці розповіли, що їм було важко зважитися на вихід. Вони, зокрема командир полку Денис Прокопенко ("Редіс"), мали зв'язок із президентом, головнокомандувачем Валерієм Залужним, а також Кирилом Будановим, який очолює генеральне управління розвідки міноборони.

Начальник штабу майор Богдан Кротевич каже, що попри узгоджені зусилля, керівництво країни залишало їм право вибору.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так відбулась евакуація поранених бійців з "Азовсталі"

"Було дуже важко прийняти це рішення, але тоді в нас було 600 поранених, і 300 з них просто гнили, дуже повільно гинули. Тому рішення було одностайним", - каже майор.

Оленівка

Військові кажуть, що дізналися про теракт в Оленівці лише в Чернігові, куди вони потрапили після обміну. У "ДНР" заявляли про смерть 53 людей (Росія казала про 50), і ще 75 поранених.

"По наших списках поки що 41 військовий", - говорить майор Богдан Кротевич.

"Люди бачили, що під час теракту пораненого вивозили в лікарню, він ще був живий, і після того його доля невідома. Тому чіткої відповіді дати не можемо", - додав він.

Серед звільнених із полону є бійці, поранені під час вибуху в Оленівці.

Про полон

Азовці наголошують, що поки що не розповідатимуть багато про полон, бо це може нашкодити їхнім побратимам, яких все ще утримує російська сторона, а також травмувати їхніх родичів.

"Обличчя ворога ви всі знаєте, як вони себе поводять, з міркувань безпеки я більше деталей розкривати не буду", - сказав т.в.о заступника командира полку по роботі з особовим складом, молодший лейтенант Ілля Самойленко.

Автор фото, TWITTER.COM/NIZHNA_ZHINKA Підпис до фото, Ілля Самойленко з дружиною після звільнення з полону

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Однак двоє азовців розповіли, що спочатку їх привезли до Оленівки, і через кілька днів перевезли до Росії. Спочатку вони думали, що це Петербург, але потім зрозуміли, що перебувають у Москві.

На питання, чи приїжджали до них міжнародні організації на кшталт Червоного Хреста, майор Кротевич відповів так: "За 4 днів в Оленівці ніхто з українського боку не приїжджав. А потім ми в ізоляторі в Москві 120 днів світу не бачили".

З його слів зрозуміло, що не всі азовці знали, що проти них у Росії готують трибунал.

"Тільки після повернення я дізнався, що мене в Росії заочно судили і в мене навіть був адвокат".

Кротевич каже, що наскільки він може зрозуміти тепер, усі п'ятеро звільнених командирів, окрім Волини, які після обміну до кінця війни перебуватимуть в Туреччині, теж були поряд в камерах-"одиночках" у Москві.

Зараз звільнені військові не мають зв'язку з командирами, які перебувають у Туреччині, уточнив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зруйнована будівля в Оленівці, де утримувалися бійці

Азовці, каже він, ніяк не могли впливати на те, хто буде у списках на обмін першими, а тому коли вони виявили, що першими обміняли командування, це стало для них несподіванкою.

"Ми думали, що нас мінятимуть останніми, бо в Азові так прийнято - першим командир заходить і йде останнім. На жаль, ми на це не впливали, тому відчуваємо борг перед тими, хто там знаходиться і намагаємось влізти у всі організаційні питання", - сказав майор.

Зараз азовці співпрацюють з Координаційним штабом щодо визволення решти полонених.

Кротевич каже, що російська розвідка (ГРУ) намагалася завербувати "азовців".

"Коли ми вийшли (з Азовсталі - Ред.), вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ тим, що ви, хлопці, гарно воюєте, давайте разом знищувати "Захід і США", - розповів майор.

"Це достатньо дивно. У "азовців" одностайна одна думка: вони наші вороги, ми українські військові. Я народився в 1993 році, у незалежній Україні, і я буду воювати з будь-ким, хто нападе на мою країну. Багато хто так відповів, і ця історія закінчилась", - додав Кротевич.

Медична допомога

Азовці кажуть, що МВС, до структури якого належить полк "Азов" підтримує їх та закриває усі витрати на реабілітацію, однак патронатна служба робить це якісніше коштом волонтерів.

"Бо коли у бійця вкрай роздроблена кістка, краще він зробить цю операцію у Німеччину чи десь у нас (в іншій приватній клініці - Ред.)", - каже Кротевич.

Автор фото, ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ Підпис до фото, Частина обміну відбулась у Чернігівській області

Він також додав, що поранених багато. МВС і госпіталі не можуть покрити усіх - і колишніх полонених, і тих, хто постійно приїжджає із пораненнями з фронтів зараз.

Військові розповіли, що тим, хто потрапив до полону пораненим, стало гірше під час утримання, у всіх загострилися запущені хронічні хвороби.

"Більше 100 азовців (тих, кого обміняли - Ред.) у лікарнях, для кожного складено план реабілітації. Це дорогий процес, та разом із державою і небайдужими людьми ми робимо все, щоб поставити їх до строю", - каже заступник командира з тилового забезпечення, капітан Іван Ігнатьєв.

Лікарі - потім, спочатку обміни

Кротевич зазначив, що хоча після звільнення з полону перебуває у "медичній відпустці", не має жодного "морального права" витрачати час на реабілітацію, поки як перший заступник командира, який зараз відсутній, "не налагодить процеси".

Кротевич зізнався, що після полону швидко пройшов деякі обстеження і з лікарями побачиться лише наступного тижня.

"У Азові так прийнято: проблеми зі здоров'ям у нас точно є, у мене 100%, але ми знаємо, що там (у полоні - Ред.) людям гірше. Лікарі - це друге питання, перше - полонені. І так буде, поки не дістанемо всіх", - сказав він.

За його словами, розголос про полонених - це добре, однак занадто багато медійності шкодить хлопцям. Кротевич каже, що обмінам не надто допомагають і протести.

Автор фото, ФОТО З ТВІТЕРА - THIRTEEN BITCOINS ТА KOZATSKY_D Підпис до фото, Дмитро "Орест" Козацький був одним із тих, кого звільнили з полону

За даними полку "Азов", у Росії залишається понад 2 тисячі оборонців Маріуполя. Кротевич каже, що у них є деякі ідеї, як їх обміняти, "хоч і другого Медведчука у нас поки що немає".

Зараз азовці зосередилися на тому, щоб їх визволити, а також паралельно збирають гроші на техніку і зброю, якої їм бракує, та намагаються розв'язати квартирне питання.

Як розповів т.в.о заступника командира полку по роботі з особовим складом, молодший лейтенант Іван Ігнатьєв, азовці втратили понад 50 квартир в Маріуполі.