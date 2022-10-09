Ракетний удар по Запоріжжю. Кількість жертв зростає

1 година тому

Автор фото, ДСНС

У ніч проти неділі росіяни завдали нового ракетного удару по Запоріжжю, де, за різними даними, загинуло вже від 12 до 17 цивільних..

Станом на ранок, за даними секретаря міськради Анатолія Куртєва, відомо про 17 загиблих. Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомляв про 12 загиблих.

Старух пише в телеграмі, що російські ракети влучили у житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя, а також в об'єкти інфраструктури.

До лікарень відвезли 49 поранених, серед яких шестеро дітей.

Автор фото, Getty Images

Олександр Старух повідомив, що ракетний удар було завдано з літаків тактичної авіації.

"За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет", - повідомив голова ОВА у телеграмі.

Згодом у Повітряних силах заявили, що ударів завдавали літаки, що базуються у Рязані та Ростовській області.

Там повідомили, що починаючи із пів на першу ночі 9 жовтня, "виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області".

Проте вони завдавали ударів по Запоріжжю з тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська.

Зокрема, за повідомленням Повітряних сил, із Ту-22М3 випущено чотири крилаті ракети Х-22, а із Су-35 - дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Крім того, росіяни завдали удару зенітними ракетами із ЗРК С-300.

"Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Автор фото, Запорізька ОВА

Президент Володимир Зеленський назвав нічні удари по житлових будинках у Запоріжжі "абсолютною підлістю".

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі", - написав він в соцмережах.

"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов'язково. Перед законом і перед людьми", - заявив президент.

Автор фото, ДСНС

Три дні тому, на світанку, Запоріжжя також зазнало масованого ракетного удару. Від того удару загинули 17 людей.

Автор фото, ДСНС