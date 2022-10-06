Колишній поліцейський напав на дитячий садок у Таїланді: 38 загиблих, більшість – діти

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місцеві жителі біля дитячого садка, де стався напад

Щонайменше 38 осіб, у тому числі 22 дитини, загинули внаслідок нападу чоловіка, озброєного пістолетом та ножем, на дитячий садок на північному сході Таїланду.

Напад стався у провінції Нонгбуалампху. Спочатку повідомлялося, що поліція веде розшук білого пікапа Toyota з номерами, виданими в Бангкоку.

Потім у Центральному слідчому бюро Таїланду (CIB) повідомили, що чоловік наклав на себе руки, а також застрелив свою дружину і дитину.

За даними правоохоронних органів, нападник - 34-річний Панья Камраб. Минулого року його звільнили з поліції за вживання наркотиків.

Як повідомив представник поліції, напередодні Камраб був присутній на судовому слуханні у справі про наркотики.

За даними ЗМІ Таїланду, Камраб був озброєний дробовиком, пістолетом та ножем. Також повідомляється, що він в'їхав своїм автомобілем до групи перехожих.Подібні напади відбуваються в Таїланді дуже рідко.

У 2020 році понад 20 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок нападу військовослужбовця в провінції Накхонратчасима.

Подробиці нападу

Нинішній напад стався у сільському районі в провінції Нонгбуалампху приблизно за 500 км на північ від столиці країни Бангкока.

Очевидці та представники місцевої влади повідомили агентству Рейтер, що у будівлі дитячого садка (або дитячого центру, як його ще називають ЗМІ) перебували близько 30 дітей.

Озброєний чоловік увірвався до будівлі одразу після обіду, застреливши кількох співробітників, зокрема виховательку, яка була на восьмому місяці вагітності.

"Спочатку люди подумали, що це феєрверк", - сказала співрозмовниця агентства.

За словами поліцейських, стрілець прийшов у дитячий садок і, виявивши, що його дитини там немає, почав поводитися неспокійно.

Потім він відкрив стрілянину і врізався на своєму автомобілі в натовп перехожих, а потім повернувся до себе додому та вбив дружину та дитину, сказав представник поліції Пайсан Люсомбун.

Прем'єр-міністр Таїланду заявив, що наказав негайно провести розслідування нападу.

У повідомленні, опублікованому у Фейсбуці, Прают Чан-Оча заявив, що наказав командиру поліції прискорити розслідування того, що сталося, а також засудив напад і висловив співчуття сім'ям загиблих і поранених.

Світ висловлює співчуття

Світові лідери висловлюють свої співчуття сім'ям жертв ранкового нападу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс написала у твіттері, що була "шокована новиною про жахливі події в Таїланді сьогодні вранці".

"Мої думки з усіма постраждалими та тими, хто надає першу допомогу. Велика Британія підтримує тайський народ у цей жахливий час", - додала вона.

Австралійський лідер Ентоні Албанезе написав, що "неможливо усвідомити цей біль" і сказав, що "всі австралійці висловлюють свою любов і співчуття".