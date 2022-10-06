У Каліфорнії знайшли мертвою цілу родину. Її кілька днів тому викрали

Сем Кабрал

BBC News

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Merced County Sheriff's Office Підпис до фото, Зліва направо: Джаслін Каур, Джасдіп Сінгх, Арухі Дері та Амандіп Сінгх

У Каліфорнії виявили мертвими чотирьох членів родини, включно з восьмимісячним немовлям. На початку тижня їх викрав озброєний злочинець.

Жертвами стали 27-річна Джаслін Каур, її чоловік 36-річний Джасдіп Сінгх, їхня донька Арухі Дері та брат чоловіка Амандіп Сінгх, якому було 39 років.

Їхні тіла знайшов чоловік, який працював у фруктовому саду у сільській місцевості округу Мерсед у центральній Каліфорнії.

Підозрюваний перебуває під вартою, але його мотиви поки що невідомі.

"Ціла сім'я знищена, і ми досі не знаємо, чому", - сказав шериф округу Мерсед Верн Варнке на пресконференції в середу ввечері.

Варнке не сказав, як саме була вбита сім'я, але зазначив, що вбивство, ймовірно, сталося до того, як їх оголосили зниклими безвісти.

На відео з камер спостереження, опублікованому в середу, видно, як чоловік із предметом, схожим на вогнепальну зброю, розмовляє з чоловіками-жертвами біля їх автотранспортного підприємства в місті Мерсед у понеділок вранці.

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Потім жертв завантажують у пікап із прив'язаними до спини руками, а підозрюваний їде. Вантажівка повертається через кілька хвилин, підозрюваний заходить на територію і з пістолетом у руках і проводить до вантажівки Каур та її немовля.

У вівторок поліція затримала 48-річного Хесуса Мануеля Сальгадо після того, як сім'я чоловіка звернулася до правоохоронних органів і повідомила їм, що він зізнався у причетності до викрадення.

Шериф Варнке сказав, що підозрюваний намагався покінчити життя самогубством до того, як його затримали, і йому довелося ввести седативні препарати, оскільки "кожного разу, коли він приходив до тями, він був агресивним".

"Обставини злочину повинні вас розлютити до біса, - додав емоційно шериф. - Для цього чоловіка є особливе місце в пеклі".

Кредитна картка, яка належить одній із жертв, була використана в банкоматі в окрузі у вівторок вранці, але поліція встановила, що Сальгадо не був тією особою, яку бачили на відео камери спостереження банкомату.

"Я впевнений, що у злочині був замішаний не тільки він, і ми це з'ясуємо", - сказав шериф.

Він також додав, що, хоча викрадач, схоже, не висував жодних вимог щодо викупу, мотив злочину скоріше за все - фінансовий.

Поліція повідомила, що Сальгадо раніше був засуджений за збройне пограбування в 2005 році, але його умовно-достроково звільнили у 2015 році.

Слідчі поки що не встановили в'язок між підозрюваним і його жертвами.