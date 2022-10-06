"Вони хотіли завербувати "Азов": захисник Маріуполя "Тавр" про полон

29 хвилин(и) тому

Командири полку "Азов" дали пресконференцію у Києві.

Військові розповіли деталі про свою здачу в полон, перебування у московській тюрмі, повернення та плани визволення побратимів із неволі.

За словами "азовців", військово-політичне керівництво України надавало їм вибір щодо здачі у полон, та офіцерський склад гарнізону Маріуполя одностайно підтримав цю ідею, адже сотні поранених на "Азовсталі" повільно помирали без ліків та медичної допомоги.

Тепер усю свою енергію командири "Азову" скеровують на звільнення сотень бранців, які досі перебувають у полоні.