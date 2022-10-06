Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що президент закликав до превентивного удару, якщо Росія спробує застосувати ядерну зброю.

Про це речник президента написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він пояснив, що Володимир Зеленський мав на увазі попереджувальні заходи, які НАТО і світова спільнота повинні були зробити, щоб Росія не розв'язала війну.

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції", - зазначив Никифоров.

Він підкреслив, що Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї і додав, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі тільки держава-терорист Росія.

"Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - наголосив Никифоров.

Суперечку викликали слова президента Володимира Зеленського, які він сказав під час онлайн-зустрічі в австралійському Інституті Лоуї.

Зеленський заявив, що НАТО і все міжнародне співтовариство має передбачити можливість завдання превентивних ударів по Росії, якщо вона спробує застосувати ядерну зброю.

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"Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: (потрібні) превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде. А не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!"

Зеленський наголосив, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю, світ ніколи не пробачить цього ні президентові Російської Федерації, ні самій Росії.

Слова Володимира Зеленського про те, що НАТО має превентивно вдарити по Росії, якщо вона збереться застосувати ядерну зброю, викликали бурхливу реакцію в Москві.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав це закликом до початку світової війни. "На це мають звернути увагу всі країни світу. А США, Британія та країни ЄС - особлива увага", - заявив Пєсков.

За його словами, "заяви Зеленського - ніщо інше, як заклик до початку світової війни".

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти України.

Після останніх ядерних погроз Володимир Зеленський заявив, що не вважає це "блефом" і серйозно ставиться до ядерних погроз Росії.