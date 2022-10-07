Ідоли острова Пасхи обгоріли. Деякі вже не відновити

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Rapa Nui municipality Підпис до фото, За словами мера острова, деякі з них настільки обвуглилися, що не підлягають відновленню

На острові Пасхи цього тижня сталася природна пожежа, внаслідок якої обгоріла частина знаменитих загадкових статуй - моаї. Місцева влада каже, що деякі з них не підлягають відновленню.

Посадовиця з відомства з охорони культурних пам'яток Кароліна Перес Даттарі написала у твіттері, що внаслідок пожежі, що спалахнула у понеділок на цьому невеликому острові в Тихому океані, вигоріли близько 60 гектарів рослинності.

Найбільше постраждала територія навколо вулкана Рано-Рараку - саме у каменоломні цього вулкана мешканці острова вирубували брили для статуй. Це місце ЮНЕСКО додала до свого списку об'єктів всесвітньої спадщини.

Острів Пасхи відкрився для туристів після ковідного карантину лише три місяці тому. Тепер частину його території знову закриють для туристів - фахівці оглядають статуї та з'ясовують, наскільки вони постраждали.

За словами місцевої влади, ситуація дуже серйозна.

Мер острова Педро Едмундс сказав журналістам, що обгорілих ідолів - принаймні частину з них - відновити вже не вдасться.

Скільки саме статуй обгоріло, поки що не повідомляють.

Автор фото, Rapa Nui municipality Підпис до фото, Внаслідок пожежі вигоріли близько 60 гектарів рослинності острова

Загалом на острові Пасхи майже тисяча людських фігурок, відомих як моаї. Їх створили в період приблизно з 1400 до 1650 рр. місцеве плем'я рапануйці.

Висота більшості моаї - близько 4 метрів, а найбільша з них височіє на 10 метрів і важить 74 тонни.

Деякі ідоли мають своєрідні "шапки" з каменю.

Що ж до значення цих статуй для племен давніх рапануйців, то вчені мають різні версії. Найпоширеніша - кожен ідол уособлював дух когось із предків.

Але є й нова версія, згідно з якою рапануйці розставляли статуї островом, сподіваючись підвищити родючість ґрунту.

Острів Пасхи належить Чилі, хоча лежить у Тихому океані за 3500 км від чилійського берега та за 2000 км від найближчого населеного острова. Європейці натрапили на цей острів лише на початку XVIII ст. Площа острова - 164 кв. км, зараз там мешкають трохи менш як вісім тисяч людей.