Рада змінила порядок військового обліку для жінок. Для кого він обов'язковий

30 хвилин(и) тому

Автор фото, генштаб

Верховна Рада дозволила жінкам ставати на військовий облік лише за їхнім бажанням - за винятком тих, хто має медичну спеціальність.

У законі йдеться, що жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруть на облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

При цьому вони мають бути придатними до служби за станом здоров'я та віком.

В ухваленому законі залишилася норма про обов'язковий військовий облік для медичних працівників.

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили професійну (професійно-технічну), професійну вищу чи вищу освіту та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік", - йдеться в документі.

У міноборони пояснили, що зараз в Україні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на обліку. Водночас в українській армії залишається потреба у фахівцях у сферах медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Скандальний облік

Питання взяття жінок на військовий облік стало скандальним відразу ж, коли його підняли восени минулого року. Тоді міноборони, відповідно до нового закону, оприлюднило перелік спеціальностей, за якими жінки мали б ставати на облік. Це мало запрацювати з 1 жовтня 2021 року, а громадськість про це дізналась тільки у грудні.

Список відразу піддали критиці, адже, відповідно до нього, представниці більшості популярних професій ставали військовозобов'язаними. В тому числі програмісти, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, маркетологи та рекламники.

Міноборони у відповідь на критику суттєво скоротило список і відтермінувало взяття жінок на облік до 1 жовтня 2022 року.

Були застереження, що якщо норма запрацювала б у визначений час без змін, жінки багатьох професій - психологи, лікарі, хіміки, радіотехніки, телекомунікаційники, кухарі, ветеринари та економісти - могли стати військово зобов'язаними без права вільно виїжджати за кордон.

В результаті у вересні міноборони знову перенесло на рік початок взяття на облік жінок - до жовтня 2023-го, а парламент погодився внести зміни в законодавство, щоб військовий облік для жінок став добровільним, окрім жінок-медиків.