Володимир Зеленський: "Поразка України стане початком Третьої світової війни"

Джон Сімпсон

BBC News, Київ

1 година тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський закликає світ до рішучих дій

В інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський розмірковує про ймовірність ядерної атаки з боку Росії та про те, як Захід може цьому завадити. Лідер держави розповідає про "хімію" у стосунках з Борисом Джонсоном і пояснює, що перемога України у війні стане перемогою для всього світу.

ВВС:Пане президенте, росіяни звинувачують вас у тому, що ви хочете, щоб Захід завдав превентивних, можливо, ядерних ударів по Росії. Це те, що ви мали на увазі?

Володимир Зеленський: Англійською мовою, коли я говорю "превентивний удар", йдеться про санкційні удари, перш за все. Англійською мовою це звучить "preventive kick, not attack" (Ймовірно, президент має на увазі превентивний удар в широкому сенсі, а не превентивну атаку ядерною або іншою зброєю - Ред.).

Це різні речі. Тому дуже важливо, коли ви говорите англійською чи рідною українською, мати дуже правильний переклад. Тому що росіяни потім завжди це використовують (на свій розсуд - Ред.).

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Світ має відреагувати превентивно на ядерні погрози РФ, каже Зеленський

Зараз, коли у них є небезпечна можливість навіть говорити про ці хворі ідеї щодо ядерної зброї, я сказав: не давайте їм можливості починати розмову з їхнім суспільством, щоб вони могли подумати про це. Вони починають готувати їхнє суспільство, що дуже небезпечно. Вони не готові використовувати її (зброю - Ред.), але вони почитають про це говорити.

ВВС:Ви маєте на увазі, що вони готують суспільство до того, щоб використати ядерну зброю?

Володимир Зеленський: Вони не знають, будуть вони використовувати чи не будуть. Я вважаю, що небезпечно навіть говорити про це. Тому я сказав - ви маєте завдати превентивного удару. Це головна ідея.

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І, звичайно, росіяни використали переклад так, як вигідно їм. Вони почали ретранслювати це в іншому напрямку.

Йдеться тільки про санкції. Якщо вони кажуть "ядерна зброя", думають про неї, ви маєте відповісти, ви маєте неядерний пакет санкцій, Європа має цю можливість. Особливо (це важливо - Ред.) після того, як вони захопили нашу атомну станцію. Це дуже небезпечно.

Часом доводиться говорити англійською, щоб нас зрозуміли на 100%.

Ми не терористи, ми не б'ємося на чужій території, навіть ставлення нашого суспільства до росіян після цього вторгнення, після восьми років війни, восьми років кривавої трагедії, навіть після цього ми не готові вбивати людей, як росіяни, які це роблять щодня.

ВВС:У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди? (Йдеться про матеріал The New York Times, де це стверджують неназвані джерела з американських спецслужб)

Володимир Зеленський: Ми не маємо до цього відношення.

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ВВС:Повертаючись до питання ядерної зброї. Це дуже небезпечний час, бо Росія попереджала, що може застосувати певні типи ядерної зброї. Це може бути широкомасштабне застосування або більш локальний удар. Президент Байден заявляв, що це стане "армагедоном", якщо це станеться. Що думаєте ви?

Володимир Зеленський: Я знову ж таки повернуся до превентивних санкцій. Треба діяти вже зараз, не треба думати про ризики, які будуть потім. Я погоджуюся, що це "армагедон", що це ризик для всієї планети, але чому ми повинні думати, це станеться чи не станеться, якщо Росія вже зробила крок - вона захопила нашу атомну станцію.

Ми говорили про трагедію 80-х, про Чорнобиль. Це був один блок, один блок! А Запорізька станція - шість ядерних блоків. На кожному з цих блоків може бути ризик.

Технічний персонал український, але там 500 бойовиків, ми точно знаємо що у них зброя, вибухівка, ми знаємо, що на території є важкі озброєння. Там 500 людей, кожен з них може бути причиною, ризиком. Ядерний вибух може бути і там, на території станції.

Світ може терміново зупинити дії російських окупантів, світ може звертатися, запроваджувати санкційний пакет і зробити все, щоб вони вийшли з цієї атомної станції.

ВВС:Небезпека вибуху на Запорізькій АЕС пов'язана з військовими діями там? Чи йдеться про щось інше - волю Росії використати ядерну зброю?

Володимир Зеленський: Перша причина загрози на території атомної станції - непрофесійна діяльність людей з автоматами і вибухівкою, які тиснуть на технічний персонал там. Не можна змушувати людей робити якісь речі, які йдуть всупереч безпековій ситуації.

Другий ризик - ми не знаємо, заклали вони вибухівку там чи ні, ми не знаємо, що там відбувається до кінця.

ВВС:Зараз особливо небезпечний момент?

Володимир Зеленський: Небезпечно, коли ми маємо справу з людьми, які поставили собі якусь ціль, а ми не знаємо з вами до кінця ціль сучасної російської військово-політичної влади.

Це знищення України, окупація України? Ми не знаємо з вами точно. Це може бути перший крок до якоїсь іншої амбітної цілі, це може бути ідея остаточно захопити Україну. Я вважаю, що це перший крок, і це дуже небезпечно.

Якщо цілі саме такі, як ми думаємо, якщо ціль - повернення впливу, який був щонайменше за радянського часу, повернення Росії за такий стіл геополітичного впливу і перерозподіл кордонів - то це великий ризик, вони будуть йти і використовувати всі можливі кроки.

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ВВС:Включаючи можливість використання ядерної зброї?

Володимир Зеленський: Це залежить від того, наскільки люди, які керують державою, наскільки вони ще адекватні.

Ми бачимо, що російська влада любить життя, і тому ризики використання ядерної зброї, я вважаю на сьогодні, не такі однозначні, як деякі експерти говорять. Тому що вони розуміють, що після застосування повернення назад вже немає.

Тому складно сьогодні до кінця розв'язати цей вузол. Ми бачили наслідки того, що Росія робила у нас - їхні катування, їхні мародерства, зґвалтування, окупація атомної станції. Це говорить про те, що виключати ризики застосування ядерної зброї не можна.

ВВС:Ви вважаєте, що президент Путін здатний на використання ядерної зброї? Думаєте він справді цього хоче?

Володимир Зеленський: Давайте знову повернемося до питання адекватності. Якщо ми зараз маємо справу вже з не дуже адекватними людьми, то на мою відповідь може бути ризикована відповідь російської сторони.

Якщо я скажу, наприклад, що вони не спроможні використовувати ядерну зброю, то неадекватна людина, в якої в руках є така влада, може навпаки показати всім - як це я не можу? Подивись, як я можу, і застосувати.

Якщо я скажу, що може застосувати, то це може викликати панічні наслідки в багатьох державах, включаючи Україну. Я не ризикував би офіційно сьогодні робити такі висновки.

ВВС:Ви подали пришвидшену заявку на вступ в НАТО. Чи не збільшує це ще більше ризики для України, для Європи, для світу?

Володимир Зеленський: Я так не вважаю. Ми завжди говорили про повномасштабне вторгнення. Що якщо Україна вступить в НАТО, Росія буде захищатися нібито від НАТО.

Але ми бачили з вами, що вони окупують нашу територію без будь-якого статусу, а той статус, який в нас сьогодні є, що для нас відкриті двері до НАТО, він у нас був ще задовго до того моменту, як Росія почала нас окуповувати.

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Росія шукає причини для застосування тієї чи іншої зброї, окупації тієї чи іншої землі, але насамперед їм причина ця потрібна для публічної комунікації, і, перш за все, не з усім світом, а зі своєю спільнотою.

Бо все, чого боїться Путін, навіть не ядерного удару, він боїться своєї спільноти, він боїться свого народу, бо тільки цей народ на сьогодні спроможний його замінити, забрати в нього владу, віддати іншій людині тощо.

Для них (для Росії - Ред.) це просто виправдання перед їхнім суспільством, не більше.

ВВС:Українські війська дуже добре показують себе на півдні і на північному сході. Чому, як ви гадаєте, вони показують такі результати саме зараз? Що не так з російською стратегією і способом ведення війни?

Володимир Зеленський: По-перше, вони достатньо сильно впираються, треба сказати. Те, що ми йдемо вперед, це стратегія наша, до якої ми готувалися.

Нам не вистачало відповідної зброї і снарядів, і я не скажу, що зараз достатньо, бо це буде неправда. Тим не менш, зараз у нас є більше сил і засобів, щоб іти вперед. Ми йдемо вперед.

Головне, напевно, мотивація. Я вважаю, що в них мотивації немає. Я так вважав з першого дня, ми бачили, хто вони є, для чого вони прийшли, вони навіть не знали, що їм тут робити. Тому, як тільки ми трішки почали тиснути, вони стали бігти, бо у них немає мотивації.

Мотивація щось захопити - це слабка мотивація, мотивація зберегти життя - вона сильніша. Як тільки ми почали тиснути, у російських військ з'явилась мотивація - берегти життя. А в їхньому плані це бігти чи здаватися в полон.

Якщо буде більше допомогти, ми будемо тиснути швидше. Бо мотивація наша не залежить ні від кого. Ми мотивовані на 100%, ми знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, де фініш. Хотіли би бігти, поки що це швидка ходьба.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові у Лимані

ВВС:Ви сказали про фініш. Під цим ви розумієте всі території, які окупувала Росія? І ті, що були захоплені в 2014 році теж? Крим?

Володимир Зеленський: Сьогодні завдання мінімум вийти на ту лінію, яка була до 24-го числа. Це перший етап, і він дуже важливий.

Тому що люди, яких зараз Росія окупувала, вони просто не можуть витримати, жити в підвалах, жити без пенсій, без зарплат, без їжі. Вони в найскладнішій ситуації, ми це бачимо по деокупованих селах і містечках на Сході і на Півдні.

Скільки там живих і мертвих, ми не знаємо, скільки людей вони там закатували і продовжують це робити, ми також не знаємо. Тому це план мінімум.

Але наш головний план, де цей фініш. Фініш - це вся наша територія, згідно міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включаючи тимчасово окуповані території Донецької, Луганської області і Крим. Я вважаю, що це абсолютно справедливо.

ВВС:Це можливо?

Володимир Зеленський: Я думаю, що це можливо, я думаю, що це дуже потрібно.

Коли я говорю про деокупацію Криму, чому це важливо. Якщо ви це не зробили, це завжди буде для Росії можливістю знову піти на окупацію України повністю. Зачепитись в якомусь регіоні і прийти знову. Чому так погано мати Донбас розділеним? Це ризик повернення війни.

Тому я вважаю, що це треба закінчити. Найкращим закінченням був би справедливий фініш, коли українська влада була б присутня на тимчасово окупованих територіях, а українські прикордонники стояли б на кордоні України в міжнародно визнаному значенні. Я вважаю, що це найкращий варіант.

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ВВС:Ви прямо сказали, що західна підтримка - економічна та військова - допомагає вам так добре вести війну. Але на Європу чекає важка зима, можуть відбутися політичні зміни, в тому числі в США. Чи хвилює вас, що Захід може втратити інтерес та зменшити свою підтримку?

Володимир Зеленський: Є ризики. Через провокації Росії. І ці провокації в деяких колах, серед деяких політичних лідерів знаходять ще розуміння.

Тиснути дуже просто на те, що ціни зростають, що це через війну, або є дефіцит енергетики, і це начебто через війну, не вистачає харчової продукції, і це через війну.

Але ми розуміємо, що це просто ще одна абсолютно штучна інформаційна політика. Це не через війну, це через Російську Федерацію

Ми повинні витримати. Європа повинна пояснювати суспільству, що нам складно не через війну, а через Росію, яка розв'язує ті чи інші такі конфліктні речі. І треба бути максимально незалежними від їхніх енергоносіїв, тоді всі побачать, що ціни на енергоносії стануть в рази дешевшими.

Але цей шлях треба пройти. І стати незалежними. За незалежність треба платити, і платимо ми всі. Тільки ми платимо кров'ю наших військових і наших громадян.

ВВС:У вас були дуже хороші стосунки з Борисом Джонсоном, він вам дуже подобався. Чи отримуєте ви таку ж підтримку від Ліз Трасс, нової прем'єрки?

Володимир Зеленський: Хочу подякувати Великій Британії за лідерські позиції в цій підтримці. Напевно, причин дуже багато, і вони різні.

Самі люди відносяться так в Британії, сама країна в цілому. І королева сприймала цю війну так і підтримувала Україну, і суспільство, і керівництво держави, і з Борисом окремі в нас ще людські стосунки. Ну знаєте кажуть - такий психотип або "хімія".

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Ми з Ліз Трасс ще не познайомилися близько. Але, тим не менш, коли прощалися з Її величністю, був прем'єр-міністр України, була перша леді, моя дружина. І вони спілкувались, зустрілись і з прем'єр-міністром, і з керівництвом.

У мене, на жаль, не було можливості поїхати, але ми очікуємо пані прем'єр-міністра в Україні. Зараз Британія допомагає так само (як за Бориса Джонсона - Ред).

ВВС:Чим закінчиться ця війна?

Володимир Зеленський: Перемогою. У мене немає сумнівів. Нашою перемогою. Я розумію, що складно і непросто, ніхто не знає, це буде завтра або післязавтра, ніхто не знає день або місяць, але я вірю в цю перемогу.

Або перемога України, або програш всього світу. Тому що дати можливість знищити Україну і український народ, якщо Росія це зробить, це буде початок великої світової трагедії.

Я думаю це буде початок Третьої світової війни, тому що ми знаємо автократії в світі, які можуть подумати, що так можна було. Я вважаю що для світу - це буде дуже страшний знак.

ВВС:Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

Володимир Зеленський: Мені все одно.

ВВС:Вам байдуже, чи буде він досі при владі, чи його змістять?

Володимир Зеленський: Абсолютно.

Росія буде займатися своїми внутрішніми питаннями тоді. І я вважаю, що це правильно. Тому що не можна вирішувати свої внутрішні питання за рахунок захоплення інших територій, внутрішні проблеми економіки - за рахунок інших заводів і економік.

Вони повинні відійти на свою територію, щоб своєму суспільству перестати пояснювати щось, а почати працювати, реформувати державу. Тобто перейти до внутрішньої політики.

Тому мені все одно, що буде з ним, з ним вже буде розбиратися його суспільство. Це буде суто їхнє питання.

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ВВС:Якою стане Україна після цієї війни? У вас досі будуть кордони з Росією, у вас досі буде багато населення, яке говорить російською. Як ви плануєте будувати нові відносини на цьому просторі?

Володимир Зеленський: Україна вийде іншою. Україна вийде більш сильною державою, і це відчувається зараз по нашій нації.

Ми вийдемо державою, яку вважають рівною, яку поважають, державою-членом ЄС, цього хоче наше суспільство.

Я думаю, що це буде такий момент, коли всі перестануть боятися імперій, і зрозуміють, що об'єднання держав-союзників є потужнішим за будь-яку автократію і будь-яку імперію у світі.

Мені здається, що цей висновок такий важливий для суспільств, особливо суспільств невеликих держав.

ВВС:Лідерство Володимира Путіна під час війни зіткнулося з великим тиском. Його генералів постійно критикують. Як ви гадаєте, чи можуть його усунути від влади?

Володимир Зеленський: В цілому я вражений, наскільки люди там бояться всього, наскільки люди там бояться просто висловити свої думки, бояться зробити це навіть в соцмережах, вийти на вулиці, боротися за свої права.

Ця логіка для мене є незрозумілою, хоча я знав там багато людей. Але ми настільки різні люди.

Що з ними сталося за ці пару десятків років, що з ними сталося, що він (росіянин - Ред.) боїться вийти на вулицю, бо його будуть бити і заберуть за ґрати. І він навіть готовий, що його мобілізують силою, і тут він здається в полон.

ВВС:Ви гадаєте, вони мають виступити проти нього?

Володимир Зеленський: Нехай вони не б'ються проти когось, а за себе. Люди повинні боротися за себе, виходити, писати, говорити.

Зараз мобілізовані діти ці, без автоматів, без бронежилетів, їх кидають, як м'ясо. Якщо вони хочуть бути шашликами, добре, хай приходять. Якщо вони все ж таки люди і вони вважають, що це їхнє життя, то вони повинні боротися.

Не треба боротися за Україну, ми самі за себе боремось. Боріться за своє тіло, за свою свободу, за свої права і за свою душу.

Коли вони це зрозуміють, тоді це питання про президента РФ буде дуже актуальне. Це залежить від суспільства.